Sevilla se queda sin su Cabalgata pero no sin Reyes Magos

El Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento se pusieron de plazo hasta hoy para tomar una decisión definitiva sobre la Cabalgata de Reyes del día 5 de enero de 2021, con la esperanza de un rayo de luz en la situación sanitaria que, como era de imaginar, no se ha producido. Por ello, se ha tomado la decisión definitiva se suspender una de las grandes tradiciones de la capital hispalense debido a la pandemia, como ya ocurriera con la Semana Santa y la Feria de Abril.

No obstante, los Reyes Magos no faltarán a su cita con Sevilla, pues desde el Ateneo se asegura que la ciudad no se quedará sin la visita el día 5 de sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque, lógicamente, de una forma más íntima, sin ningún tipo de celebración multitudinaria, inviable por el riesgo de contagio.

Pata ello, se estudian varias posibilidades que se pondrán sobre la mesa en la reunión que está prevista para la próxima semana entre el Ateneo y el Ayuntamiento, si bien todo quedará pendiente de cómo se desarrollen los acotecimientos en los próximos meses, pues un avance del Covid podría complicar sobremanera cualquier tipo de acto.

De las novedades que pueda producirse estará muy pendiente el director deportivo del Sevilla, Monchi, elegido para representar al Rey Baltasar en la Cabalgata 2021. Ya sabe que no habrá desfile de carroza por las calles de Sevilla pero aún podría vestirse de rey a tenor de las intenciones de las instituciones responsables.