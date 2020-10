Ayuso 'atiza' a Andalucía.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha creado una nueva polémicas por sus declaraciones al indicar que la diferencia de criterios del Ministerio de Sanidad respecto a Andalucía es que "en Madrid la gente no quiere estar subvencionada, por eso viene lo mejor de España".

La dirigente popular ha respondido así en una entrevista en Telecinco, al cuestionarle por las razones que llevan al Gobierno presidido por Pedro Sánchez a tomar las medidas que ella rechaza en Madrid y no las pone en marcha en otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia o Andalucía.

"Sánchez intenta asfixiar políticamente a Madrid y usa todo el poder para arrollar a los demás". "Hay una doble vara de medir y, sobre todo, una intencionalidad política directa contra Madrid, contra los intereses de Madrid, porque somos una comunidad molesta para los objetivos políticos de La Moncloa", añadió.

Como cabía esperar, las reacciones no se hicieron esperar. Susana Díaz, líder del PSOE andaluz, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que "llame al orden" de forma "automática e inmediata" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus "nefastas declaraciones". "Los andaluces no somos de peor calidad que los que viven en Madrid. No vamos a tolerar que la derecha nos insulte de nuevo, si siguen por ese camino no se lo vamos a tolerar", expresó.

Otro dirigente político andaluz que ha 'reprendido' a Ayuso es el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi': "A esta pija se le debería caer la cara de vergüenza, pues olvida que fueron manos andaluzas, entre otras, las que levantaron la comunidad que preside. Que dimita o se calle y que se ponga a trabajar por la salud de los madrileños, falta hace, en vez de destilar odio y clasismo".

Cabe recordar que no es la primera vez que un dirigente popular realiza críticas a Andalucía. Así, la ex ministra de Agricultura Isabel García Tejerina dijo que los niños de "10 años en Andalucía saben lo que un niño de ocho en Castilla y León". Por otro lado, la líder del PP catalán Montserrat Nebrera dijo sobre Magdalena Álvarez, ministra de Zapatero, que tenía un acento "de chiste".