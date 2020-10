Los creyentes del Monstruo del Espagueti Volador no son aceptados como religión en España

Los tribunales han dejado hoy una noticia que por curiosa que es no deja de ser noticia. Y es que la Audiencia Nacional ha rechazado inscribir en el Registro de Entidades Religiosas a la denominada Iglesia Pastafari, un movimiento que venera al Monstruo del Espagueti Volador y cuyos miembros idolatran a una figura a la que da forma un plato de pasta con ojos y dos albóndigas. El origen de los pastafaris data de 2005, en Estados Unidos; en el seno de una serie de protestas contra la reforma educativa que se estaba llevando a cabo en el estado de Kansas.

La Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso que presentó un particular contra la negativa del Ministerio de Justicia a inscribirles en el registro, considerando que los fines de la asociación no son propiamente los de una religión. "Sus fines son ajenos a los de una entidad religiosa, una religión, entendida como un conjunto de dogmas sobre la divinidad, de sentimientos de veneración y de normas morales y de prácticas rituales basadas en creencias profundas, serias y trascendentes", zanja al respecto la Sala.

Su finalidad, según la Sala de lo Contencioso, "sería, en principio, respetable como asociación, pero no puede pretenderse que se trata de una religión, porque visto su credo, estatutos y mandamientos, no se aprecia en absoluto finalidad religiosa".

Antecedentes de la sentencia

En la sentencia, además, se recuerda que entre 2010 y 2016 distintos sujetos presentaron cinco solicitudes de inscripción de la Iglesia Pastafari bajo diferentes nombres, como Iglesias del Monstruo del Espagueti Volador o Legionarios de Monesvol.

Como ejemplo, se reseña en la sentencia la oración principal al Monesvol: "Oh Tallarines que están en los cielos gourmets. Santificada sea tu harina. Vengan a nosotros tus nutrientes. Hágase su voluntad en la Tierra como en los platos. Danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas así como nosotros perdonamos a los que no te comen, no nos dejes caer en la tentación (de no alimentamos de ti) y líbranos del hambre... Ramén".

En los estatutos, que también se recogen en la resolución, se explica que el Monstruo del Espagueti Volador creó el universo después de una borrachera, lo que explica sus imperfecciones y que guía la conducta de cada ser humano "por medio de sus apéndices tallarinescos". Además, se establece que la pasta con albóndigas y la cerveza son los elementos que forman el cuerpo del creador y, por tanto, un alimento ideal.





Vestimenta de los pastafaris

Los "pastafaris devotos" deben vestir de piratas, "el pueblo elegido" y "cuando esta vestimenta no sea viable (por ejemplo, porque haga falta ver por los dos ojos), el fiel pastafari procurará vestir la prenda religiosa de cabeza consistente en un colador".

Lógicamente, una vez leídos estos estatutos, la Audiencia ha concluido que no son una entidad religiosa y rechaza que se vulnere su derecho de asociación, puesto que nada les impide asociarse, reunirse, expresarse y realizar todo tipo de actividades privadas, en forma de asociación, inscribiéndose en el Registro de Asociaciones. La Audiencia, por tanto, ha impuesto el pago de las costas a los recurrentes.