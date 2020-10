España podría recibir en diciembre la vacuna de AstraZeneca

En plena pandemia de coronavirus y con científicos de todo el mundo trabajando contrarreloj, la vacuna de AstraZeneca, de la que España es país participante, podría empezar a distribuirse en el próximo mes de diciembre. A falta de los resultados de la fase III de los ensayos clínicos, España ha autorizado la compra anticipada de vacunas, lo que se traducirá en 31.555.469 dosis, de las que 3,1 millones llegarían antes de final de año si supera los protocolos y pautas de seguridad seguidos en estos casos.

De esta forma lo sugirió esta misma semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que compareció ante los medios de comunicación tras el Consejo de Ministros. "Si supera los filtros, si tenemos garantías científicas por parte de los técnicos de que es una vacuna segura y eficaz, y si no hay retrasos en las cifras que figuran en el contrato, en diciembre empezaríamos a recibir las primeras dosis", puntualizó.

El resto de vacunas se recibirían entre los meses de enero y junio de 2021. El precio de cada dosis será de 2,90 euros, de los que 1,12 correrán a cargo de la Comisión Europea y el 1,78 restante será abonado por los países participantes en el acuerdo con la farmacéutica. Dado de que se trata de una vacuna de doble dosis, tratar a una persona acarrearía un gasto de 5,80 euros (3,56 por país).

En cualquier caso, Illa garantizó que, si la vacuna no cumple los estándares de seguridad, no se pagará. "No se va a suministrar ninguna vacuna que no supere los requisitos de seguridad y eficacia que tiene que acreditar la EMA y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios", aclaró el ministro.