"¡Prefiero morirme de coronavirus que de asco!", el humorista Juan Muñoz, de Cruz y Raya, carga contra el Gobierno

El humorista Juan Muñoz, conocido por ser integrante del dúo cómico Cruz y Raya con José Mota, ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que carga duramente contra el Gobierno por las restricciones por el coronavirus.

"Estamos hasta las narices de tanta restricción, prefiero morir de COVID que morirme de asco", ha dicho sólo unas horas antes de que se decrete un posible segundo Estado de Alarma tras la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para este domingo.

Muñoz ha explicado que habla, principalmente, en defenda de los negocios afectados por las medidas para frenar la segunda ola de la pandemia: "Estoy hablando de tiendas, restaurantes, locales de ocio, teatros, ferias. Personas que siempre han respetado las normas de seguridad que se han impuesto".

"Los locales de ocio nocturno cerrados, ¿por qué? Si en los locales de ocio nocturno tienen unos seguratas, que están controlando que la gente no fume, que no tome drogas, que no se pelee... ¿Cómo no van a controlar que la gente no se limpie las manos y no esté con mascarilla?", se ha quejado.

"Si se cierran los locales, los chavales irán a la calle y harán el botellón en la calle. No nos sorprendamos. Abramos los locales de ocio nocturno y verán cómo allí se les controla", añadió en un indignado vídeo dirigido a los gobernantes españoles que no ha dejado indiferente a nadie