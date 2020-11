Jerusalema Dance Challenge, el último reto viral de unas monjas de clausura en Extremadura

Jerusalema Dance Challengue. Así se llama la coreografía que se ha hecho viral en Internet gracias a las redes sociales. Un vídeo en el que las monjas dominicas del monasterio de San Miguel de Trujillo se han unido al reto viral de bailar 'Jerusalema', una coreografía que tiene su origen en Suráfrica y que se ha convertido en un canto a la vida.

Este popular tema ya es un grito de esperanza contra la pandemia del coronavirus. Desde este convento extremeño de clausura no han querido perder la oportunidad de lanzar un mensaje de esperanza.

"Este tema se ha convertido en un grito de esperanza de los cinco continentes contra la pandemia, tiene un nombre y se llama "Jerusalema" su letra habla de Jerusalén como la ciudad celestial en la que estar en comunión con Dios. Se trata de un himno místico a la vida donde canta a la ciudad de Jerusalén como un hogar fraternal para todo el mundo. De ahí versos como "Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí". O también otros como: "Mi lugar no está aquí" "mi reino no está aquí"", dice su perfil social.