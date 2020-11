El Salón del Motor de Ocasión de Sevilla salva su edición a pesar de las dificultades

La organización del evento realiza una lectura positiva de esta edición, ya que, pese al descenso significativo del número de visitantes, el público asistente ha sido, en su gran mayoría, un público comprador, lo que ha favorecido el cierre de operaciones y la toma de contacto con futuros compradores



El 10º Salón del Motor de Ocasión de Sevilla cerraba este pasado lunes sus puertas en FIBES tras cinco días de exposición. Una edición que innegablemente ha estado marcada por la pandemia y las estrictas restricciones impuestas para su contención y que de manera directa han influido en el normal desarrollo de esta cita.

Pese a ello, y teniendo en cuenta el drástico descenso del número de visitantes registrado como consecuencia de las limitaciones de aforo impuestas y el cierre perimetral de Sevilla y sus municipios, decretado horas antes de la apertura de este Salón, el pasado jueves 29 de octubre, el evento ha favorecido el cierre de numerosas operaciones, salvando de esta forma su edición más complicada.

"Teníamos por delante una difícil decisión, pero al final, como empresarios que somos, decidimos tirar para adelante y asumir riesgos, que es a lo que estamos acostumbrados, porque quien no arriesga no gana. Una vez finalizada esta edición podemos decir que no nos equivocamos y que el Salón ha supuesto un balón de oxígeno para muchos de los participantes, máxime teniendo en cuenta la incertidumbre a la que nos enfrentamos de cara a los próximos meses", explica el director gerente de FEDEME, Carlos Jacinto Marín, quien incide también en el escrupuloso protocolo que se ha mantenido durante su celebración para garantizar la seguridad de participantes y visitantes, convirtiendo a este Salón en un espacio seguro frente al COVID.