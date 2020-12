Un 'monolito espacial' también aparece en España

Empezó como un misterio tras el descubrimiento del primer 'monolito misterioso' en el desierto norteamericano (Utah), lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones, alentadas tras su no menos inesperada desaparición. El hecho de que fuera similar al de la famosa película '2001, Una Odisea en el Espacio' también le añadió morbo.

Luego aparecería otro en Rumanía -y desaparecería-, otro de nuevo en Estados Unidos, en el Reino Unido, en los Países Bajos... y ahora en España. Ayllón (Segovia) ha sido el lugar donde una de estas figuras ha sido colocada, concretamente en las ruinas de la iglesia de Santiago, sin que se sepa quien lo ha puesto ahí ni el sentido que tiene, pero que ha obligado al Ayuntamiento de la localidad a pedir a los curiosos que no acudan a fotografiarlo.

Aunque hay todo tipo de especulaciones, hay quien aventura que se trata de una acción colectiva de 'The most famous artist', un movimiento que ha diseminado los monolitos metálicos por varios puntos del planeta, aunque The New York Times va más allá y explica en un reportaje que estas obras las realiza un grupo de artistas de Nuevo México y que los venden a 37.000 euros cada uno en su página web. Si ésa es la broma, barata no es.