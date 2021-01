Juan Muñoz estalla contra Mota: "Quiero que la gente se entere de lo mala persona que es"

El humorista Juan Muñoz ha cargado duramente contra el que fuera su compañero en el dúo cómico Cruz y Raya, José Mota, al que calificó como "prepotente" y "un mal tipo". "No puedo aguantar más. He callado durante muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes", confesó en la revista 'Semana'.

Y no quedó ahí la cosa, pues Muñoz se despachó a gusto con el protagonista del especial de Navidad de La1 de hace sólo unos días. "Quiero que la gente se entere de lo mala persona que es. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama", aseguró.

"Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión", continuó.

Muñoz lamentó su ingenuidad por, según su punto de vista, haberlo considerado un amigo más que un compañero durante un tiempo. "Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos. Su corazón lo tiene en el banco", sentenció.