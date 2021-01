La verdad sobre la influencer ingresada por hipotermia tras fotografiarse con ropa interior en la nieve

Las nevadas que ha traído consigo la borrasca Filomena en casi toda España, causando verdaderos estragos en la capital, Madrid, han traído consigo un sinfín de historias, anécdotas, imágenes o cuiriosidades. Algunas de ellas, muy virales.



La última de ellas, la historia de una influencer madrileña que supuestamente había tenido que ser ingresada por salir a la calle y fotografiarse en ropa interior en las calles nevadas. Toda una 'fake new'que ha corrido como la pólvora en estos días por los grupos de WhatsApp y redes sociales. Pero, ¿qué hay de verdad en ello?



La joven (@_riverss_ en Twitter e Instagram) publicó varios tweets bajo el título "el frío es psicológico", compartiendo fotos en bikini en la nieve. Las instantáneas, lógicamente, no dejaron indiferente a nadie y las redes, luego, hicieron lo que por desgracia suele ser habitual en este tipo de cosas: bulos, memes, etc... Es decir, que la influencer y las fotos existen, pero que no es cierto que luego tuviera que ser ingresada por hipotermia.





Pese a evitar la supuesta hipotermia, lo que no ha conseguido evitar @_riverss_ son las numerosas críticas vertidas contra su acto a través de las redes sociales. Unas fotografías que muchos no han entendido. "Es un bikini. Hacían 15 grados. No busco la aprobación de nadie. Salgo y hago con mi vida lo que quiero. Me encantan las fotos me apetecía hacerlas. Estáis amargados, dejad a la gente hacer lo que quiera con su cuerpo y ser feliz. Todo lo tenéis que criticar, infelices", fueron los argumentos expuestos por la citada influencer, quien no dudó en salir al quite contra los continuos mensajes: "Hola soy una mujer libre y feliz que se lo pasó pipa haciéndose fotos en bikini en la nieve, hace lo que quiere con su vida y su cuerpo, para los que andan preocupados estoy bien sanota y bien feliz".