¿Un posible confinamiento? Estos son los videojuegos más vendidos de 2020.

El mundo del videojuego hace tiempo que a su faceta de ocio le suma la de industria. Y es que el gasto digital en videojuegos en España durante 2020 ascendió hasta los 104 millones de euros, la mayor recaudación de la historia según un estudio de SuperData, lo que supone un 0,11% del PIB español, según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI).

De hecho, el sector factura en España más que la música, convirtiéndose en una opción de ocio preferencial entre los más jóvenes, siendo de las pocas industrias que no se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus.

Por ello, la amenaza de un posible confinamiento, según algunas versiones, podría, incluso, dar un nuevo impulso al sector y, para que a ningún aficionado le pille por sorpresa, la AEVI anunció el listado de los videojuegos más vendidos en España en 2020, según plataformas.

Para la nueva consola de Sony, la Playstation 5, fueron: Spider-Man: Miles Morales; Assassin's Creed Valhalla; Call of Duty: Blacks Ops Cold War; Demon's Souls e Immortals: Fenix Rising.

En su 'hermana menor', la Playstation 4: Fifa 21; Crash bandicoot 4: It's about time; Star Wars: Squadrons; Watch dogs: Legión; Grand Theft Auto V.

En cuanto a la Nintendo Switch, por su parte: Mario Kart 8 depuse; Animal crossing: New horizons; Just Dance 2021; Super Mario 3D All-Stars; Minecraft: Nintendo Switch Edition.

Los videojuegos más solicitados y vendidos para la Nintendo 3DS fueron: Animal Crossing: New Leaf-Welcome Amiibo; The legendario of Zelda: Carina of time 3D; Luigi's Mansion 2; Mario KArt 7; Yo-kai watch + Yo-kai Medal.

Continuando con Nintendo, para la WII U, estos fueron los videojuegos más vendidos en 2020: Captain Toad: Treasure tracker; Star fox cero; Fast racing neo; Tule legend of Zelda: Breath of the wild; Xenoblade chronicles X.

Assassin's creed Valhalla; Call of Duty: blacks ops cold war; Immortals: fenyx rising; Just dance 2021 y Mortal kombat 11 para la XBOX Series.

Para la XBOX 360: Sonic & all-stars racing transforme; Sega mega drive ultimate collection; Sonic generations; Sonic & sega all-stars racing; Rayman legends.

En la XBOX One: Cyberpunk 2077; Fifa 2021; Call of Duty: blacks ops cold war; Grand theft auto V; Watch dogs: legión.

Y, por último, en PC: Fifa 21; Minecraft; Microsoft flight simulator; Farming simulator 19; Star wars: squadrons.