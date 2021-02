Casi 5000 hospitalizados en Andalucía, el doble que en la primera ola

Según ha confirmado hoy la Consejería de Salud y Familias, actualmente hay 4.911 pacientes confirmados con COVID-19 que permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 702 se encuentran en UCI. Ayer martes se registraron 3.796 nuevos contagios, una cifra elevadísima pero que supone un millar menos de los contagiados el martes de la semana anterior.

La tasa de incidencia se ha colocado por debajo de los mil, 924 casos por 100.000 habitantes en catorce días, pero sigue por encima de la media nacional, 846 casos de contagio. La máxima incidencia la marca ahora la Comunidad Valenciana con 1.382 casos por 100.000 habitantes a 14 días y la mínima Canarias con 180 casos. Está por ver aún si el pico de la tercera ola se ha alcanzado ya y Andalucía está en descenso. Al menos, la tasa de incidencia a siete días se sitúa en 390 casos y ese dato marca un buen registro.



Almería, Cádiz y Huelva se situaban ayer por encima de la tasa de mil casos a 14 días, una circunstancia de la que sale la provincia de Málaga (990), que lamentablemente tendrá al menos dos semanas de cierre de terrazas, bares y restaurantes. No se les habría cerrado si el comité territorial de alertas hubiera revisado su tasa de incidencia ayer y no el lunes, cuando Málaga tenía 1.008 caso por 100.000 habitantes.



Elías Bendodo, portavoz del Gobierno andaluz, ha dejado claro que no habrá excepciones. "El Gobierno andaluz comprende totalmente las quejas y el malestar que existe en los sectores hostelero y comercial por las medidas adoptadas, pero la prioridad en este momentos es frenar los contagios y salvar vidas", ha manifestado.



La presión hospitalaria centra la preocupación, pese a que la curva de contagios esté entrando en una aparente fase de descenso. De hecho, hoy puede superar los 5.000 ingresos, casi el doble de la cifra máxima de 2.708 pacientes que se alcanzó en Andalucía en la primera ola de la pandemia.