Juanma Moreno: el ensayo andaluz con vitamina D, la dura cepa británica y "el riesgo extremo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido tras la reunión del Comité de expertos y ha avisado a los andaluces que sean prudentes porque "aunque vamos a mejor, no podemos relajarnos porque la cepa británica puede convertirse en unas semanas en dominante, puede haber un repunte y, además, llevamos un desesperadamente ritmo, lento, vacunación".

"Las UCI están llenas de personas que se encuentran entre la vida y la muerte, no sólo son personas de ochenta años. Los hay desde 30 años hasta los 50. Lanzo un aviso de responsabilidad y de prudencia a todos los andaluces. Estamos mejor, pero nos rompe el corazón la cifra de fallecidos diarios. Mucha prudencia en el ámbito familiar, que es el mayor foco de contagio", ha afirmado en una comparecencia en la que ha tratados otros asuntos de interés.

La Junta no quiere debates, "lo que queremos es vacunar ya"

"Andalucía va a trabajar para que se incluyan a profesionales de la hostelería, del taxi y de otros profesionales que tienen mucho contacto con personas. Nosotros éramos partidarios que llegara esta vacuna hasta los 65 años. No se ha tenido en cuenta y creíamos que podía ser positivo. Lo que hay que hacer es vacunar cuanto antes. Somos ocho millones de habitantes y necesitamos vacunar. No perdamos el tiempo en qué sector porque hay que localizarlo y vacunar ya".



Temor a la cepa británica, que "se puede convertir en dominante"

"Las nuevas cepas van a complicar el panorama. Vamos a mejor en esta tercera ola que ha sido más dura que la primera y la segunda, pero el peligro del virus sigue siendo extremo. La cepa británica no está en su máxima expansión, puede llegar a ser la principal y puede haber otro repunte de infección".



La cepa británica, "más contagiosa y agresiva"

"No llega al 20% todavía de infección de cepa británica. Hasta ahora es minoritaria. El problema es que se va incorporando y se va haciendo dominante. Tiene una alta capacidad de infección. En dos o tres semanas puede ser dominante. Es más agresiva, puede elevar la tasa de mortandad. Se puede recrudecer la pandemia a finales de marzo o principios de abril por esta cepa. Hay variedad de cepas que circulan por el mundo y también por España y eso trastoca cualquier planificación".



Un gran esfuerzo en inversiones y pide comprensión

"Se está haciendo un esfuerzo extraordinario en inversión en un momento complicado. No es fácil buscar dinero y se está haciendo un esfuerzo extraordinario en la salud pública en Andalucía. Nunca en la comunidad andaluza se había hecho tanta inversión, el 7% del producto interior bruto, y nunca antes había tantos sanitarios. Quiero que se entienda porque esto es una manta y si se tira de una parte, otra se destapa. Actualizar, modernizar y equiparar nuestro sistema sanitario es la prioridad ahora".



Agradecimiento a todo el personal sanitario

"Quiero agradecer el esfuerzo de una plantilla de cerca de 6.000 profesionales para que funcione el sistema de manera ejemplar. Sin ellos, no sería posible el poder controlar y limitar el impacto de esta terrible pandemia".



Prometedor ensayo clínico con vitamina D

"Ahora mismo la sanidad pública vuelve a la innovación y la investigación es clave, sin investigación no hay progreso posible. Hay que curar y prevenir. Se vio en la primera ola cuando se creó un equipo respiratorio. Estamos ante un prometedor ensayo clínico con una vitamina D que permite evitar ingresos en hospitales y fallecimientos, que es el trauma más complejo. Son datos esperanzadores porque es un dato muy barato y este fármaco puede generar unas posibilidades tremendas de mejorías en la lucha contra la pandemia. Es importante que Andalucía sea vanguardia también en investigación. Quiero agradecer que hay personas capaces de arrojar luz en tanta oscuridad y me llena de orgullo que se hable de Andalucía, de Córdoba, como uno de los lugares pioneros en la lucha contra el virus".

No puede "transmitir certezas, sólo pedir prudencia"

"Tenemos un futuro incierto. Me gustaría transmitir un mensaje de incertidumbre, pero el virus y sus variantes nos lo pone muy complicado. Pido prudencia porque ni el grupo de expertos ni ninguno de nosotros tiene capacidad para adivinar qué va a pasar. No sabemos si la variante británica va a ser mayoritaria, si la africana, la brasileña. Entiendo la angustia de muchos profesionales que ven la imposibilidad de encontrar un sustento para sus familias. Les pido que entiendan que son circunstancias sobrevenidas en la que todos estamos perdiendo. Pero la ganaremos, espero más pronto que tarde. Mientras, prudencia, planificación y seguir trabajando contra la pandemia".



Se van recuperando espacio para tratar otras enfermedades

"Hay operaciones que han sido aplazadas. Vamos recuperando la capacidad quirúrgica".



Pide al Gobierno que controle los accesos a los aeropuertos

"Hay que controlar el acceso a los aeropuertos para que no lleguen la cepa africana o brasileña. Yo le exijo al Gobierno de España, dentro de sus competencias, que hay un control riguroso de los accesos a nuestros aeropuertos".



Confirma que no habrá este año Carnaval, "ni oficial, ni en salones privados"

"No parece razonable que en las cifras de contagios, en los índices de incidencia en los que estamos, cerca de los 800 casos cada se celebre el Carnaval. Tistemene, desafortunadamente, no vamos a poder celebrarlo ni oficialmente, ni extraoficialmente en casa o en salones privados. Tristemente no toca celebrarlo en las distintas calles de Andalucía"