Carnaval de Cádiz: El fallo del jurado levanta polémica hasta en este 2021

Por primera vez en 73 años, febrero pasará sin pena ni gloria en la 'Tacita de Plata'. El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que se celebraba ininterrumpidamente desde 1948, no ha tenido lugar por mor de la pandemia, que no estropeó por días la edición del año pasado, tristemente recordada por el reciente adiós por enfermedad de dos figuras de las coplas: Manolo Santander y Juan Carlos Aragón. Pero el Covid, que se ha cobrado víctimas tan importantes para el folclore y la cultura andaluzas como la Semana Santa o la Feria de Abril de Sevilla, algo que se repetirá con toda seguridad en 2021, no ha podido del todo con el Carnaval.

De esta forma, Canal Sur, el vehículo para llevar las imágenes y los sonidos de la fiesta grande de Cádiz en las últimas décadas, organizaba el Concurso del Milenio, recuperando a las agrupaciones más punteras que pasaron por el Teatro Falla con el fin de elegir a las mejores. Y, tras el sorteo para encuadrarlas cada tarde-noche desde el 18 de enero pasado, llegó este viernes el fallo del jurado, un momento que, como cada año, estuvo cargado de cierta polémica, porque, como todo en la vida, para gustos, los colores.

Los aficionados más cercanos a uno u otro autor reclamaban el sitio entre los elegidos para el suyo, hasta el punto de que la decisión de los especialistas no coincidió del todo con los votos del público. El coro de Julio Pardo 'La gaditana' (2001), la comparsa de Juan Carlos Aragón 'Los millonarios' (2015), la chirigota del Selu 'Los enteraos' (2009) y el cuarteto 'El equipo A minúscula' del Morera (2018) han sido declarados ganadores, si bien, paralelamente, los espectadores, a través de sus votos telefónicos, sms y redes sociales, han coincidido con las agrupaciones de José Luis García Cossío y Morera-Mení, pero dieron el primer premio en coros al de Nandi Migueles 'Allegro Molto Vivace' de 2011 y, en comparsas, a la también de Juan Carlos Aragón 'Los Ángeles Caídos' de 2002.

Además de las mencionadas, en la Final del Concurso del Milenio 'actuaron' la comparsa 'Los Carnívales' de Martínez Ares (2019), el coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández 'Los del Patio' (2019), 'Esto sí que es una chirigota' de Vera Luque (2014), el cuarteto de Iván Romero 'Los Pepegim' (2014), el también coro de Fali Pastrana 'Los desterraos' (2000), la chirigota del Love 'Los puretas del Caribe' (2012), la comparsa de Jesús Bienvenido 'Los currelantes' (2011), el cuarteto, también del Morera, 'Los que cogieron al mono Amedio y lo quitaron de en medio' (2011) y la chirigota del Yuyu 'Tampax Goyescas, comparsa fina y segura' (2001).

Se echaron de menos a otras históricas de Antonio Martín, uno de los letristas más importantes de la historia del COAC, así como las comparsas de Antonio Martínez Ares 'Los Piratas' o 'El Brujo', igual que la que para muchos ha sido la chirigota de chirigotas, 'Los Yesterday', de Juan Carlos Aragón, que no estuvieron clasificadas para una gran final que se vivió en el Falla como las de las clásicas ediciones del concurso.