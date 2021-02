Detenidas por disfrazarse de abuelas para vacunarse contra la Covid-19

El ingenio de la gente no tiene límites, aunque hay límites que no se deben sobrepasar porque hay personas mayores que necesitan ser vacunadas antes que las jóvenes. Dos mujeres jóvenes, una de 34 años y la otra con 44, han tratado de burlar el proceso de vacunación contra la Covid y se disfrazaron de abuelas para ser vacunadas contra la Covid-19.

Ha ocurrido en el Condado de Orange, en Florida, Estados Unidos. Y todo apunta a que ya lograron su objetivo porque se les detectó cuando querían recibir la segunda dosis de la vacunación caracterizadas con atuendos para aparentar ser abuelas (ataviadas con guantes y gorros).

Pero las autoridades sanitarias las desenmascararon tras revisar sus documentos de identidad, que confirmaron que la edad oficial no se correspondía con lo que ellas decían.

"No nos han faltado brazos dispuestos a vacunarnos. También tenemos personas que fingen ser mayores para vacunarse. Así que este miércoles nos dimos cuenta de que un par de señoritas vinieron disfrazadas de abuelas para vacunarse por segunda vez, así que no sé cómo escaparon la primera vez, pero vinieron (para vacunarse). Los gorros, los guantes, las gafas, todo y probablemente tenían 20 años", ha comentado el doctor Raúl Pino, oficial de salud del condado de Orange, a los medios locales.



El médico asegura que no "está seguro de cómo lo han hecho las dos jóvenes para recibir sus primeras dosis", pero cuando se presentaron para completar la serie se les descubrió porque presentaron una tarjeta de vacunación válida..



Las dos mujeres fueron trasladadas a la oficina del Sheriff del Condado de Orange tras ser detenidas. Los agentes dijeron que sus nombres reales estaban en las tarjetas de vacunación, pero que su fecha de nacimiento no coincidía.