Todo lo que se sabe del nuevo iPhone 13.

Faltan unos seis meses aproximadamente para el lanzamiento del que será el nuevo iPhone y las filtraciones sobre el nuevo modelo del smartphone de Apple son cada vez más continuas. Los rumores no cesan de arribar y poco a poco podemos ir formando un entramado de informaciones bastante concreto de lo que podría ser el nuevo iPhone 13. O al menos lo que se espera de él, pues algunas de ellas, como viene siendo habitual, posiblemente se hagan de rogar algún lanzamiento más.

El pasado año, la estrategia de Apple fue lanzar cuatro modelos diferentes de iPhone 12, por lo que en el 2021 todo indica a que la estrategia de los de Cupertino será emular lo ya hecho al respecto. La aparición de un iPhone 13 Mini, en cambio, es quizá aquello que siembra más dudas a día de hoy, después de que el modelo de este año no haya gozado de la aceptación que Apple esperaba de él. Pese a ello, es bastante probable que Apple vuelva a repetir y lance un iPhone 13, un iPhone 13 Mini, un iPhone 13 Pro y un iPhone 13 Pro Max.

Un diseño sin cambios relevantes

La web 'LetsGoDigital' ha elaborado un diseño del iPhone 13 Pro teniendo en cuenta la información disponible hasta ahora, acompañado de un diseño que revela cómo sería un iPhone 13 sin puerto de carga. Ese, de hecho, es uno de los rumores que más fuerza ha cobrado fuerza durante los últimos días.

El resto de cambios más relevantes tienen que ver con la pantalla y la batería, ya que el diseño se mantendría prácticamente igual respecto a la actual generación. Es sabido que Apple apenas toca nada en este sentido cada dos años. En el diseño también se puede observa cómo el notch se ha reducido considerablemente, algo que se antoja obligado para la nueva generación de iPhone. Al no contar con puerto de carga, el iPhone 13 Pro se cargaría únicamente mediante carga inalámbrica, cobrando el el accesorio MagSafe más importancia si cabe.

Dicha fuente afirma que el iPhone 13 Pro contará con un panel OLED de 6.1 pulgadas, con un nuevo modo Always On Display, algo muy esperado que lleva años en los dispositivos Android. Aunque no está del todo confirmado, dichas informaciones se inclinan también porque este terminal contará con una pantalla ProMotion, con una tasa de refresco adaptable entre los 90 y los 120 Hz. Esta pantalla contaría con tecnología LTPO. El Touch ID, por tanto, estaría debajo de la pantalla; o al menos eso es lo que esperan muchos. Se trataría, por tanto, de una de las revoluciones más ansiadas de la nueva generación.

Las cámaras

No hay mucha información en relación a las cámaras, pero el analista Ming-Chi-Kuo ha declarado que este modelo contará con una lente gran angular con un enfoque automático muy mejorado, con apertura f/1.8. Otro de los elementos que se mantendrán en el iPhone 13 Pro será el escáner LiDAR ya visto en el iPhone 12 Pro del año pasado. Ahora, estaría presente en los cuatro nuevos modelos.

Precios continuistas

Obviamente, no hay detalles sobre los precios concretos, pero se apunta a que Apple mantendrá un coste en la línea de los modelos de este año, que parten de los 1.159 euros en el modelo Pro y de 1.259 en el iPhone 12 Pro Max. Pese a ello, se espera que el iPhone 13 Pro llegue en nuevas opciones de color en tonos oscuros, a diferencia de los modelos estándar.

Fecha de lanzamiento

Si todo sigue los planes de otros años y la pandemia no trae consecuencias inesperadas al respecto, los nuevos iPhone 13 serán presentados a mediados de septiembre, por lo que aún faltan muchas filtraciones por llegar y muchas incógnitas por despejar. Incluido el nombre, pues hay fuentes que hablan que este año no habrá iPhone 13, sino modelos de iPhone 12 con el apellido 'S', como una revisión mejorada.