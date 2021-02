'Aunque diga Blas Infante...", y otras coplas de carnaval para celebrar este 28-F

"Aunque diga Blas Infante, "Andaluces levantaos""... Si en lugar de leer esta primera frase, la has entonado, es que por tus venas puede que corra sangre carnavalera. Enhorabuena. Es una enfermedad como otra cualquiera, que se cura por febrero, mes por antonomasia de los amantes de este Arte Mayor.



Y si has empezado a cantar aquél mítico pasodoble de Juan Carlos Aragón, del año de Los Yesterday, seguro que no has podido parar. Es un 'mal' que corroe a todos los carnavaleros, que cuando empiezan ya no pueden parar. Y eso, precisamente es lo que está sucediendo este 28 de Febrero, Día de Andalucía, en las redes sociales, con motivo de la festividad de la comunidad autónoma. No han sido pocos los amantes de las coplas que han querido defender su sentimiento andalucista recordando algunas de las más memorables coplas que se han cantado sobre las tablas del Gran Teatro Falla en los últimos años.



Los usuarios de la conocida red social del pajarito han llenado la plataforma con pasodobles dedicados a la comunidad.



Posiblemente, uno de los más repetidos haya sido el del tristemente fallecido Juan Carlos Aragón, pero no el único de este afamado autor de chirigotas y comparsas.





Los Yesterday

Un nuevo #28F y no hay manera de desterrar el pasodoble 'Aunque diga Blas Infante' de Los Yesterday en 1999

"Si este pueblo se arrodilla a una espada y una mantilla, este pueblo me da vergüenza... el servilismo mamón de las marmotas de Andalucía"https://t.co/8HjpgWBV0m — Fernando P. Monguió (@FP_Monguio) February 27, 2021

Los Mafiosos

En la carrera por la dignidad

Andalucía se ponga primera.#andaluzaxlos4costaos ??????https://t.co/R3xYZqarrH — María Arjona Arjona (@Maria_Chusita) February 27, 2021

La Serenísima

#28Febrero ?????? Feliz día de Andalucía. A seguir luchando, orgulloso de esa mitad. Nada que celebrar, mispel. Y que pierda el Betis ???? https://t.co/pR4P6JhltS — Alberto Benítez (@albertobenitez) February 28, 2021

Los Flamenquitos Apaleaos

Será que el alma de esta tierra

Es la misma que la mía

Que si me repican las palmas

Me vuelvo loco de alegría.



Será que la canción de cuna

Que mi abuela me cantaba

Era una copla tan bonita

Que al acabar me despertaba.



Juan Carlos Aragón. #Andaluciahttps://t.co/Qiwi0rLRtg — Santi Martínez-Vares Jiménez (@santigigliotti) February 28, 2021

Hoy es el día de mi querida Andalucía. Mi Tierra, mi todo. He tenido la gran suerte de haber nacido ahí donde el tiempo se detiene entre callejuelas, donde el Sol irradia entre la risa de su gente, donde el amor viaja entre su cultura. GRACIAS ANDALUCÍA!https://t.co/nFzMQpkYYk — Susipuki (@Susipuki) February 28, 2021

Seguramente en el sur algún día, una nación se levante cansada y herida, REPÚBLICA DE ANDALUCÍA ????https://t.co/X1xIPse2d4 — Chele Medero (@_elmedero) February 27, 2021

"Andalucía, Dios te hizo, con sus mejores acuarelas...". ??????https://t.co/ezLJkk9WEu

¡Viva mi tierra y su gente!

Que nadie nos quite este sentimiento. — SaraTeacher??? (@sarateacher88) February 28, 2021

"Andalucía, Dios te hizo, con sus mejores acuarelas...". ??????https://t.co/ezLJkk9WEu

¡Viva mi tierra y su gente!

Que nadie nos quite este sentimiento. — SaraTeacher??? (@sarateacher88) February 28, 2021

Junto a Juan Carlos Aragón, otros autores como Jesús Bienvenido, Tino Tovar, Antonio Martínez Ares, Miguel Ángel García Argüez, Kike Remolino o los hermanos Carapapas han escrito letras para Andalucía que han sido compartida por numerosos aficionados este 28-F.