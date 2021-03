Margarita del Val y Fernando Simón responden a la negacionista Victoria Abril.

La lucha por la pandemia del coronavirus continúa un año después, con muchos fallecidos que se han quedado en el camino y en plena campaña de vacunación por controlar al virus, que ha tambaleado nuestras vidas.

Por ello, sorprenden declaraciones como las realizadas la semana pasada por la actriz española Victoria Abril, que se alineó con los negacionistas declarando, en la presentación de los Premios Feroz, que: "En 2002 tuvimos al hermanito del coronavirus SARS-CoV-2 y no nos convertimos ni en esclavos ni en cobayas, ahora somos cobayas metiéndonos vacunas que son experimentos sin probar, que nos meten rapidito y que no solamente no están funcionando, sino que desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes. Vamos a pensarlo un poco más, precaución y prudencia".

Sus palabras han creado una gran polémica en la sociedad y en la comunidad médica, que se ha encargado de responder. Así, la prestigiosa viróloga y científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas Margarita del Val, dio su versión al respecto. "Yo no soy actriz de teatro, pero ella tampoco es viróloga, claramente", declaró en el programa 'Liarla Pardo'.

Del Val añadió que: "La eficacia de las vacunas la saben ustedes. No hay más que mirar en las residencias de ancianos. La seguridad se está revisando. Son eficaces. Son una maravilla. No son magia, porque no protegen de la infección claramente y son muy seguras porque se han aplicado muchísimas dosis".

Además de la viróloga, Victoria Abril también encontró respuesta en Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, durante su comparecencia pública. "No quiero juzgarlo, pero ayudar, no ayuda", apuntó, agregando la importunidad de sus palabras: "Cuando tenemos mucha presión mediática, a veces decimos cosas que no pensamos o que no queremos decir, que a lo mejor decimos como una gracia que luego nos arrepentimos. Tienen por supuesto la libertad de expresarse como consideren y de decir lo que ellos crean que es justo decir, pero en España ha habido muchos miles de fallecidos, tres millones y pico de casos y las UCI atestadas de gente. Creo que no hay duda".