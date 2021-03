Conoce cuándo te corresponde vacunarte (si continúa el ritmo actual).

La vacuna sigue siendo la mejor medida médica para mitigar a la mínima expresión posible la amenaza del coronavirus en nuestras vidas. En pleno debate acerca de la flexibilización de cara a la Semana Santa, la campaña de vacunación prosigue, aunque con un ritmo más lento del esperado.

De nuevo, en nuestro país choca deseo y realidad. Pese a que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez mantiene su deseo de vacunar al 70 % de la población para finales de verano, según los últimos números acerca de las vacunas que llegan a España, la inmunidad se alcanzaría en julio del próximo año.

En Andalucía, son ya 2,8 millones de personas vacunadas mayores de 80 años, descontando aquellas que viven en una residencia. El resto de los grupos, según el calendario oficial, quedaría así:

Grupo 5.2. (personas entre 70 y 79 años): Marzo es el mes fijado para ellas, pero al ritmo actual, a mediados de mayo se seguirá administrando la primera vacuna a parte de la población de esta franja de edad.

Grupo 5.3 (personas entre 60 y 69 años): Al ritmo actual, las primeras dosis se administrarán en mayo de 2021, aunque en agosto todavía una parte recibirá la inyección por primera vez.

Grupo 6 (profesiones esenciales): Desde febrero se comenzó a vacunar al personal de profesiones esenciales menor de 55 años. Éstas incluyen: miembros de los Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policías Locales) y de las Fuerzas Armadas; personal de Emergencias (Bomberos y otros); docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales y de primaria y secundaria.

Grupo 7 (menores de 60 años con riesgo alto): Su vacunación, si continúa el ritmo actual, sería a partir de agosto. Sanidad todavía no ha definido qué enfermedades tendrán prioridad.

Grupo 8 (personas entre 56 y 59 años): agosto es la fecha fijada, aunque algunos no la recibirán hasta octubre, si continúa el ritmo actual.

Grupo 9 (personas entre 45 y 55 años): Comenzarán a recibir la vacuna (AstraZeneca) después del personal de profesiones esenciales. Se calcula que para abril 2021, siempre y cuando se mantenga la decisión de no inyectarla a mayores de 55 años. Quienes no la reciban, tendrán que esperar a la vacunación de los mayores de 55. No recibirán la primera dosis hasta octubre de 2021, si continúa el ritmo actual.

Grupo 10 (personas entre 35 y 44 años): Los grupos para la población menor de 45 años todavía no están definidos. En caso de mantener el orden actual, descendente de diez en diez años, los siguientes serían las personas de entre 35 y 44 años. Las primeras vacunas no empezarían a administrarse a este supuesto grupo 10 hasta enero de 2022, siempre según el ritmo actual.

Grupo 11 (personas entre 25 y 34 años): Como antes, y en el caso de mantener el orden actual, abarcaría el sector de edad que va entre 25 y 34 años. Las primeras dosis comenzarían a administrarse en mayo de 2022.

Grupo 12 (personas 16 y 24 años): Deberán esperar hasta julio de 2022, si continúa el orden descendente de tramos de edad y se mantiene el ritmo actual de vacunación.

Grupo 13 (menores de 16 años): Los menores de 16 años, por ahora, no recibirán ninguna vacuna, puesto que los fármacos del catálogo actual no han realizado estudios en esa franja de edad. De acabar administrándolos, sería a partir de septiembre 2022, siempre según el ritmo actual.