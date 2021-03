Espectacular persecución policial por las calles del Cerro del Águila, en Sevilla

Agentes de la Policía Local de Sevilla han detenido a dos hombres, de 30 y 43 años de edad, que suman entre ambos 23 detenciones anteriores, por robo, lesiones, conducción temeraria y resistencia a la autoridad, entre otros presuntos delitos, y tras protagonizar una larga persecución por las calles del barrio del Cerro del Águila.

Pasada la una de la madrugada de este mismo sábado, una patrulla circulaba por la avenida de Hytasa, en el distrito Cerro-Amate, cuando sus agentes observaron cómo el conductor de un turismo que circulaba en sentido contrario intentó ocultar su cabeza para no ser visto o reconocido. La patrulla salió tras él, iniciándose así una larga persecución por las calles del Cerro del Águila.

Durante la persecución, circularon en sentido contrario por varias calles, rebasando en rojo los semáforos que se encontraban y haciendo caso omiso a las órdenes de los agentes. Además, colisionaron con un vehículo VTC estacionado en la calle Vasco de Gama y embistieron a un patrullero que le cortó la trayectoria en la calle Carmen Vendrell.

No sin antes haber embestido a otro patrullero, la Policía Local logró darles el alto en la calle La Puebla del Río, donde volvió a embestir al primer patrullero dañado, que nuevamente le cortaba la trayectoria. Al tratar de dar marcha atrás, colisionó con el segundo patrullero que le cortaba la huida y escapó de nuevo, aunque seguidamente fue interceptado.

En el vehículo viajaban junto con el conductor otro hombre, de 43 años de edad, que se resistió fuertemente a los agentes, siendo imputado por ello como presunto autor de un delito de resistencia grave a la autoridad, así como una joven de 25 años que quedó en libertad tras ser identificada.

En cuanto al conductor, un joven de 30 años, resultó que además del delito contra la seguridad vial cometido, un Juzgado de Coria del Río reclamaba su detención, por lo que tras ser trasladado a dependencias policiales, quedó a disposición judicial. Le fueron intervenidas por la Policía Local herramientas propias de las utilizadas en los delitos contra la propiedad, como una palanca, unas tenazas y un martillo.

En cuanto al vehículo, fue trasladado por una grúa al Depósito Municipal a disposición de su propietaria, desconociéndose si había sido sustraído o no, ya que no se pudo contactar con ella, de ahí que no se descarta la posible imputación de otro delito más. Las diligencias continúan abiertas.

Como consecuencia de los hechos, dos agentes resultaron lesionados, siendo asistidos en un centro médico y dados de baja para el servicio, así como dos patrulleros dañados y un turismo VTC estacionado, cuyo propietario ha sido informado de lo sucedido y de los pasos a seguir.