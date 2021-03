ONCE.

La ONCE dedica el cupón del 7 de abril a la hermandad del Confalón de Écija por su 450 aniversario.

La ONCE dedica el cupón del 7 de abril a la hermandad del Confalón de Écija por su 450 aniversario. ONCE.

La ONCE va a dedicar el sorteo del día 7 de abril al 450 aniversario de la Hermandad de Confalón de Écija (Sevilla). En este sentido, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado este viernes la imagen de este cupón al alcalde de Écija, David García Ostos, y al hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de Confalón, Francisco José González de la Rosa, junto a la directora de la ONCE en Écija, Rosario de las Mercedes López, el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Écija, Francisco Fuentes, y el párroco, director espiritual y arcipreste de Écija, Ángel del Marco, informa la entidad en una nota de prensa.

Cinco millones de cupones tienen como protagonista un primer plano de la imagen del Cristo crucificado junto a la imagen corporativa de este aniversario. Martínez ha afirmado que la hermandad de Confalón de Écija es "expresión viva" de la fuerza de la religiosidad popular de la provincia de Sevilla, un eje vertebrador y de cohesión de la sociedad ecijana y sevillana "y un ejemplo de compromiso, generosidad y consuelo".

"En unos tiempos tan convulsos como los que atravesamos, la fuerza de esa devoción constituye todo un ejemplo de bondad y de vitalidad, que nos reconforta y nos anima en tiempos tan difíciles y pone en valor la riqueza patrimonial, histórica y religiosa de la provincia", ha asegurado el delegado de la ONCE.

Durante el acto, Ana Rosendo, afiliada y pensionista de la ONCE, ha leído en braille una oración y ha interpretado una saeta dedicada al Cristo de Confalón.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos colaboradores autorizados.