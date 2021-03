El Domingo de Ramos de Jesús.

La vivencia parte de las entrañas. Como un sentimiento. Como una pasión. La que experimenta cada uno en su interior. Y por ello nunca es lo mismo. Por ello, cada Semana Santa se recuerda de manera singular, por las sensaciones removidas, por la emoción que brota del más mínimo detalle y que sólo la entiende el que verdaderamente la siente.

Como esos nervios previos que sacudían a Jesús desde semanas antes del Domingo de Ramos, cuando se probaba una y otra vez la túnica y comenzaba él mismo a realizar sus propias estampas para repartir, junto a las medallitas, tras el antifaz. Como esa ilusión perenne que brillaba en sus ojos cuando se despertaba aquella mañana y se preparaba para vestirse de Azul y Plata y dirigirse desde muy chico con su padre a San Julián, siempre con su capirote puesto.

O esa tristeza tan descarnada en la cama del hospital por no poder acompañar a su Hiniesta en 2017, pero que cedió el paso, a golpe del llamador de su bondad, a la tremenda generosidad que nos regaló como legado. Porque su padre no quería despegarse de él en aquellos momentos y Jesús, después de insistirle, halló la fórmula para que Rafa, al menos, pudiera encontrarse con Ella: "Papá, ¿a ti te da tiempo de ir a ver la Virgen? Ve, anda, y me mandas una foto". Y la esperó despierto.

Habló su corazón enorme, enseñando a sus 16 años el verdadero sentido de la Semana Santa, del amor que se abre camino entre el dolor para tender la mano a los seres queridos. Es la Semana Santa en su esplendor, la que en estas fechas se celebra igualmente de forma íntima a pesar de que la pandemia nos priva un año más de disfrutarla en las calles de Sevilla.

Ahora, como me decía recientemente su madre, Pili, él estaría muy disgustado, enfadado, como aquellos días en el Virgen Macarena, pero seguro que se habría empapado de vídeos de Semana Santa, de actos, de escuchar marchas, sobre todo de Triana, y no le faltaría esa eterna sonrisa en su cara. La sempiterna. Para la que siempre tenía un motivo.

Era su Semana Grande y este año, otro más, aunque no haya procesiones, viviremos nuestro particular Domingo de Ramos rememorando su mirada estrellada, cómo sacaba por debajo de la túnica la mano llena de estampitas y medallitas cuando nos veía o la seriedad con la que desde muy pequeño hacía el recorrido entero... y mantenía hasta que llegaba a casa.

Es la Semana Santa que llevamos dentro. La de un Ángel asomado al palquillo del cielo que cada año realizará su estación de penitencia en nosotros, muy cerquita de su Hiniesta, como cuando al principio, pleno de inocencia, salía junto a su padre: "Papá, hay que ver qué buen sitio tenemos". Es su día. El Domingo de Ramos de nuestro Jesús.