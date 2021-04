Los nuevos pueblos de Sevilla con cierre perimetral y los que cierran bares y comercios

El Comité Territorial de alerta de Salud Pública y Alto Impacto de Andalucía, teniendo en cuenta la incidencia acumulada a partir de las que se decreta el confinamiento de un municipio -500 casos por cada 100.000 habitantes, o 1.000 casospara decretar el cierre de todas las actividades consideradas como no esenciales- confina 15 municipios de la provincia de Sevilla entre el 23 de abril y el 1 de mayo.

En las poblaciones de El Palmar de Troya y Martín de la Jara además, al superarse la tasa de los 1.000 casos, se decreta el cierre de toda actividad no esencial desde el viernes 23 de abril al sábado 1 de mayo. Diferente es la situación en el municipio de El Garrobo, donde no se aplica el cierre de las actividades no esenciales pese a superar la tasa de los 1.000 casos. La razón, que tiene menos de 1.500 habitantes.

La duración de las medidas es de siete días y los datos se revisan con las cifras de incidencia acumulada una vez por semana. Estos son los 15 pueblos de la provincia de Sevilla confinados perimetralmente.