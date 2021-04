Los pueblos de Sevilla que cierran desde hoy (y los ocho que salen)

Desde la madrugada del jueves un gran número de andaluces podrá desplazarse por todas las provincias de la Comunidad después de la decisión adoptada ayer por el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía. La salvedad estará en aquellos pueblos que sobrepasen la tasa de 500 casos positivos por Coronavirus por cada 100.000 habitantes, que seguirán cerrados perimetralmente y a los que tampoco se podrá acceder.

Es el caso de hasta 13 pueblos sevillanos, pero también el de dos localidades onubenses (Cartaya y Almonte) y una gaditana (Barbate), a cuyas playas suelen acudir los ciudadanos de la provincia de Sevilla y que, al menos por esta semana, no podrán visitar.

La Junta de Andalucía ha decidido adelantar a este miércoles las reuniones de los comités territoriales de alerta de salud pública, que hasta ahora se venían celebrando los jueves, con el objetivo de que las nuevas medidas por municipios entren en vigor esta noche, al mismo tiempo que la recuperación de la movilidad entre provincias y la ampliación de horarios hasta las 23:00 horas en la restauración y las 22:30 horas en los comercio.

Aparte de cerrar a partir de hoy habrá otra novedad para los pueblos afectados. A partir de esta semana en aquellos municipios en los que la tasa de contagios supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes se establecerá únicamente el cierre perimetral sin cambios en los horarios, que serán iguales que en el resto de los municipios.

No obstante, los municipios con una tasa de más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes quedarán cerrados perimetralmente y sin toda actividad no esencial (cierre de bares y comercios no esenciales), como sucedía hasta ahora.

Éstos son los municipios que cierran a partir de hoy y los que salen del cierre.