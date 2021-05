Nuevas imágenes de 'Stranger Things 4' y su posible fecha de estreno

Netflix desvelaba este jueves el segundo trailer de la esperada continuación de 'Stranger Things', una de las producciones más exitosas de la plataforma. Por tanto, la cuarta temporada es el estreno, quizás, más esperado, si bien todavía se desconocen oficialmente los detalles exactos. En un escueto 'teaser' de apenas 70 segundos, se puede ver y escuchar al personaje interpretado por Mathew Modine (el doctor Martin Brenner) dirigirse a un grupo de niños con los que está experimentando y que, como Once en el inicio, lo llaman papá. Finalmente, alguien pregunta a la protagonista si puede oírle.



El inicio del primer documento audiovisual que avala el regreso de la serie marca una hora en un reloj de pared, las tres en punto, que muchos fans y analistas interpretan como una pista sobre la posible fecha de estreno. Algunos especulan con que podría indicar el 3 de diciembre de 2021 (viernes), si bien otros apuestan más por el 12 de marzo de 2022 (aunque caerá en sábado, un día no habitual para los lanzamientos), debido a la forma en que tienen los anglosajones de nombrar una cita, con el mes antes que el día. Esta última teoría cuadra más con los retrasos que habría sufrido el rodaje por la pandemia, igual que ocurre con el doblaje al español.



Tras casi dos años desde que se lanzara la tercera temporada, 'Stranger Things' ha mantenido en vilo a sus seguidores con posibles tramas, aunque ya se filtró que el personaje de Hopper (interpretado por David Harbour) no muere, como se da a entender en los últimos episodios vistos hasta ahora, pero que el anterior trailer (serán cuatro en total, al parecer, por lo que todavía quedaría para el estreno). De hecho, los más expertos en la producción creen que es su voz la que llama a Eleven (Millie Bobby Brown) al final del 'teaser'. Los números de las bolas también tendrían para otros un significado especial, bien por fechas o bien o otras subtramas.