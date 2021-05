Aún no se ha estrenado la primera y ya anuncian una segunda temporada de 'Reyes de la Noche'

El próximo 14 de mayo se estrena 'Reyes de la noche', la nueva serie de Movistar+. Una producción protagonizada por Javier Gutiérrez y Miki Esparbé y que ha despertado interés entre el periodismo deportivo de nuestro país al inspirararse en la histórica rivalidad que José María García y José Ramón De la Morena protagonizaron en los años 80 y 90 por el liderato de la radio deportiva nocturna.

En la serie, Javier Gutiérrez interpreta a Paco 'El Condor', que vendría a ser el álter ego de García, mientras que Esparbé da vida a 'Jota' Montes, con clara alusión a De la Morena. Sin embargo, en una entrevista para la Cadena COPE, Gutiérrez matizó mucho estos paralelismos que se dan por hechos: "Yo no trato de imitar a García. Hay un leve aroma al personaje de García, pero yo no me he basado, ni mucho menos, en la figura de José María García", aseguró el actor, que dijo haberse fijado más en Lou Grant , protagonista de la serie homónima sobre un editor de periódicos que CBS emitió entre finales de los 80 y principio de los 90, y "el Joe Pesci de 'Uno de los nuestros', porque hay algo de thriller también y tiene un punto mafioso el personaje de Paco 'El Condor'".

En cuanto a su compañero de reparto, Gutiérrez dijo que Esparbé le había asegurado que su inspiración para 'Jota' Montes no había sido solo De la Morena, sino también otros nombres propios de la radio deportiva española como Manolo Lama y Paco González. Por eso, el actor cree que "ni García ni De la Morena tengan que sentirse retratados en la serie", aunque sí reconoce que intentaron hablar con ellos, sin éxito alguno, para "tener más información a mano" e intuye que "no les va a gustar".

Pese a todo esto, Javier Gutiérrez aseguró que 'Reyes de la noche' ofrecerá "una ligera idea de hasta dónde se podía llegar" en aquella batalla por el liderazgo de la radio deportiva nocturna, "un show salvaje". "La gente que pudo vivir aquella experiencia dice que nos hemos podido quedar cortos", comentó Gutiérrez, que anunció que la serie tendrá una segunda tanda de episodios a pesar de que la primera aún no se ha estrenado la primera temporada: "La segunda temporada está muy avanzada. Están trabajando ya en los guiones".

'Reyes de la Noche', el final definitivo de 'Los Simpsons', investigaciones policiales que nacen de la polémica doctrina 'Parot', la segunda entrega de la adictiva ¿Quién mató a Sara?, la última de Stars Wars... Estos son los estrenos más destacados en mayo en las principales plataformas de streaming: Netflix, Movistar+, Amazon Prime Video, HBO, Disney+...