Juanma Moreno, positivo por coronavirus

"Acabo de recibir la noticia y os lo quiero contar en un vídeo. Esta tarde he dado positivo por #COVID19. Me he hecho la prueba tras saber que un contacto estrecho se ha contagiado. No tengo síntomas. Sigo trabajando desde casa. Por favor, prudencia. El virus sigue entre nosotros", tuiteaba este jueves Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que pasa, muy a su pesar, a engrosar las listas de infectados por un coronavirus que, aunque parece que enfila la recta final gracias a la vacunación masiva, todavía hace estragos en la población.

La máxima autoridad de la comunidad anunció que tratará de mantener su agenda, exceptuando los actos públicos, ya que debe guardar, al menos, 10 días de cuarentena, aunque seguirá presidiendo el consejo de gobierno el próximo maertes y el comité de alertas también la semana que viene, trabajando por teléfono y por videollamada. "Después de 15 meses de pandemia en los que presidido la Junta de Andalucía, en los que he visitiado 30 centros sanitarios y mantenido cientos de reuniones, me iba a vacunar la semana que viene y me he contadgiado. Todos nos estamos relajando por la cercanía de la vacuna, pero ahora precisamente somos más vulnerables", advertía el político popular.

Andalucía ha registrado este jueves 27 de mayo un total de 1.458 casos de coronavirus, la cifra más alta desde el viernes 14, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía (IECA), que ha contabilizado dos muertes, inferiores a las ocho de la víspera y a las 13 del jueves pasado. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha subido tras reducirse en 0,5 el miércoles y en 1,9 el martes. En concreto, se sitúa en esta jornada en 164,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que supone 0,6 puntos más que la víspera y misma tasa que el jueves pasado.