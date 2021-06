Sólo un fallecido en Andalucía datos de UCI alentadores

Andalucía ha registrado un total de 1.600 casos de coronavirus, superior a los 1.397 de los mismos días de la semana pasada -debido a las subidas de la semana anterior-, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado solo un fallecido, el dato más bajo desde el 13 de septiembre de 2020, cuando no hubo.

Aunque la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha subido y se sitúa en 187,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 4,3 puntos más desde el sábado, los 1.600 casos de este lunes son inferiores a algunos de los detectados la pasada semana.

Por provincias, Sevilla vuelve a ser la que contabiliza más positivos con 427, seguida de Málaga con 253 y Granada con 230.

La nota negativa ha sido una subida en el número de hospitalizados con coronavirus tras cinco días de bajadas. Andalucía tiene ahora mismo 746, que son 35 más en un día, mientras que los ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) han descendido hasta los 171, siete menos que la víspera y 32 menos que el lunes pasado, una cifra que además es la más baja desde el 16 de octubre de 2020.

Los datos muestran la realidad de un crecimiento de los contagios entre las personas que aún no están vacunadas y que, por el rango de edad, tienen más posibilidades de superar la enfermedad.

Bendodo pide prudencia

En este sentido, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha destacado que la vacunación contra el coronavirus "está funcionando" y que desciende el ritmo de hospitalización; aunque ha expresado que preocupa "mucho" que el de contagios "no baja"; por lo que ha considerado que "lo que toca es seguir siendo prudentes".

"Tenemos una evolución positiva desde el punto de vista de los ingresos hospitalarios, que van descendiendo progresivamente, pero sí aumenta el ritmo de contagios, la pandemia no ha terminado, el virus sigue entre nosotros y lo que nos toca es seguir siendo prudentes", ha indicado Bendodo en declaraciones a los periodistas en Málaga tras la presentación del rodaje de la nueva serie de ficción de Canal Sur en la Ciudad del Cine de Coín.

Así, ha informado de que este lunes hay 746 personas hospitalizadas, que son 35 más en un día, aunque 70 menos en siete; mientras que los ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han descendido hasta los 171. Pero, ha dicho el consejero, el índice de contagios "crece día tras día".

Los datos suponen que "las personas vacunadas no enferman, están inmunizadas" y que "ahora mismo se está contagiando el sector de la población de 40 y tanto años que no está vacunada, más joven y por tanto más resistente al virus y que no requiere hospitalización".