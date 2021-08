Sevilla, entre las cinco provincias que mantienen el aviso rojo este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé activar este domingo, en la franja horaria de 13:00 a 22:00 horas, un aviso rojo por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, en las que se espera alcanzar hasta 46 grados centígrados (46 en el caso de Córdoba, 45 en el de Huelva y Jaén, y 44 en el de Sevilla y Granada), mientras que el resto de las provincias andaluzas mantendrán el aviso naranja, con amarillos en algunas zonas. Según detalla el organismo en su página web, este domingo tendrán activada la roja la campiña cordobesa (46 grados); Andévalo y Condado (Huelva) y el valle del Guadalquivir de Jaén, con 45 grados; y Cuenca del Genil (Granada), Morena y Condado, y Cazorla y Segura (Jaén), y la campiña sevillana, con 44 grados.

Emergencias 112 Andalucía facilita una serie de recomendaciones para evitar riesgos que pueden conllevar las altas temperaturas. En estos días de calor hay que prestar una especial atención a personas mayores, bebés y enfermos crónicos, ya que son los colectivos más vulnerables. Para ellos y para todos, el consumo de agua debe ser periódico, cada dos horas como máximo, incluso aunque no tengan sensación de sed. En cuanto a la alimentación, lo más adecuado es tomar frutas, verduras frescas, sopas frías y gazpacho, y se evitarán las bebidas alcohólicas.

En casa, es aconsejable cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y encender el ventilador o el aire acondicionado, y si no se dispone de ellos permanecer en las estancias más frescas de la casa. Si se va a salir a la calle, se debe evitar hacerlo en las horas de mayor calor y usar sombrero, gorra y gafas de sol para protegernos del calor, así como protección solar para la piel. No se debe practicar deporte en las horas centrales del día, es preferible hacerlo a primera hora de la mañana o a última hora de la noche. Vestir con ropas claras y con tejidos ligeros es lo más recomendable en estos calurosos días. Hay que llevar siempre una botella de agua para hidratarse, algo que no debe faltar tampoco en los desplazamientos en coche.