Amor: "Si no tuviese el útero invertido, también me habría quedado embarazada de Jesé"

Mientras el exbético Jesé Rodríguez intenta centrarse en el fútbol y trata de recuperar sus buenas sensaciones en la UD Las Palmas, los escándalos extradeportivos no dejan de salpicarle, ya sea por iniciativa propia o bien desde fuera. De sobra es conocida la fama de mujeriego del jugador canario desde que despuntara en el Real Madrid.



Hace unos meses rompía su relación con Aurah Ruiz, con la que ha tenido una segunda relación y además es madre de uno de sus hijos, pero ahora, se le añade otra relación. Se trata de la exconcursante de Gran Hermano Amor Romeira, que durante el reality 'Solos on the beach', de Mitele Plus, ha desvelado su



"Si yo no tuviese el útero invertido, también me habría quedado embarazada de Jesé", comento Amor a su compañera Carolina Sobe para incredulidad de esta última. Amor, que se sometió un cambio de sexo, también ha reconocido que ha estado "con más de 1.500 chicos" desde que se sometió "a la reasignación de sexo.