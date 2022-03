El bofetón de Will Smith a Chris Rock del que todos hablan: los detalles de la polémica, los mejores memes y el exsevillista envuelto

La 94ª edición de los Oscar será recordada siempre por la agresión de Will Smith a Chris Rock

El bofetón del que todos hablan. La 94ª edición de los Oscar en la que Will Smith ganó la estatuilla por el Método Williams pasará a la historia por la bofetada del actor a Chris Rock, que salió al escenario e hizo un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith, un tema sensible que despertó el enado de su marido, Will Smith.

Smith se levantó de su sitio, subió al escenario y dio un puñetazo al cómico. ¿Estaba preparado?, se preguntaron todos. Y es que los gritos, luego, del reconocido actor, resolvieron las dudas: "¡No hables de mi mujer con tu puta boca!".

La gala, lógicamente, quedó enrarecida. Salió más gente a entregar premios como si nada hubiera pasado, pero lo mejor estaba por llegar: El galardón al mejor actor€ Fue para Will Smith por El método Williams. Lo ganó, y entre lágrimas dio un extraño discurso con el que intentó justificar la agresión mientras pedía disculpas a la Academia, no a Chris Rock.

Los mejores memes del bofetón de Will Smith a Chris Rock

Lógicamente, los meses no tardaron en acumularse en redes sociales. La bofetada de la que todo el mundo habla dejó un sinfín de comentarios, así como las reacciones de algunas de las estrellas invitadas a la gala, como la de Nicole Kidman.

El exsevillista Miguel Layún, salpicado por la polémica

Lógicamente, no sólo memes ha propiciado el bofetón de Will Smith, sino que son muchas las reacciones que se han sucedido en redes sociales. Todo el mundo ha querido opinar al respecto, incluso deportistas como el exsevillista Miguel Layún, quien compartió el siguiente tuit: "Si el contexto de lo qué pasó con Will Smith en los Oscar es real€ ¡me quito el sombrero por pararse y defender a su esposa por encima de cualquier protocolo de un evento así!".

Sin embargo, muchos de sus seguidores no piensan igual que él, habiéndole recriminado que el uso de la violencia nunca está justificado.

