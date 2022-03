Elena Furiase se prepara para volver a ser trending topic en Twitter

Como cada primero de abril, los internautas no se olvidan de la hija de Lolita

Llega el 1 de abril y con ello el día en el que Elena Furiase se convierte en trending topic (TT) en las redes sociales desde 2010. Y nada tiene que ver con el desnudo que protagonizó en 2018 o por su papel en El Internado, serie con la que saltó a la fama en 2009.

Una fecha, el 1 de abril, marcada en el calendario por todos los internautas desde que Elena Furiase participase en Password, un concurso de Cuatro que presentaba Luján Argüelles y en el que la actriz protagonizó uno de los vídeos virales que han quedado para la historia de la televisión en España: abril-cerral.

El ataque de risa de la hija de Lolita en dicho programa por la confusión de una concursante ha sido objeto de memes continuos durante más de una década, algo que, incluso, ya tiene algo asqueada a Elena Furiase, como ella mismo se ha encargado de recordar a todos en redes.



Abril-cerral, el vídeo viral por el que Elena Furiase es TT todos los 1 de abril

Aunque sin maldad, llega el mes de abril y Elena Furiase se prepara para convertirse en trendig topic, algo que desde el año pasado ya se ha adelantado un día, siéndolo ya desde el 31 de marzo. Una nueva tradicción que amenaza a Furiase otra década. Todo sea por un poco de humor.

En los últimos años, la propia Elena Furiase ya se ha mostrado bastante cansada de la broma y de que todos los años le recuerden lo mismo, como en alguna ocasión se ha encargado de dejar claro. "Desde hace nueve años muchos de vosotros cuando llega este famoso mes me mencionáis en vuestros stories y os acordáis del momento. Me parece muy bien, pero que si no contesto es porque hace nueve años y estoy de la coñita un poco€", reconocía la propia actriz en el año 2019.

El año pasado, sin ir más lejos, la hija de Lolita Flores tomó la drástica decisión de cerrar su cuenta de Twitter y así evitar tener notificaciones en masa.