El tiempo trae novedades preocupantes para la Semana Santa en Sevilla

Es posible que se registren algunas precipitaciones a partir del Domingo de Ramos

Se aproxima la Semana Santa y todos los cofrades están con la mirada en el cielo, ante la posibilidad de que las lluvias y las inclemencias meteorológicas puedan aguar la semana más esperada en ciudades como Sevilla.



Tras dos años de pandemia en la que la Semana Santa se ha visto suspendida por la crisis sanitaria originada por la covid, nadie quiere que en este 2022 sea la lluvia quien aborte la salida de las procesiones.





El tiempo para la Semana Santa de Sevilla 2022

A falta de 7 días para el inicio de la #SemanaSanta2022 esta es la predicción para los próximos días para Andalucía occidental. Os aconsejo que tengáis en cuenta el grado de confianza que le podemos dar a cada predicción. En líneas generales continuamos con tiempo variable. pic.twitter.com/fI2eALySmi — Juan Antonio Salado (@jantsalado) March 31, 2022

El tiempo para la Semana Santa en Andalucía; el terral amenaza Málaga

Viernes de Dolores y Sábado de Pasión pintan de momento estables. Incierto después. — Antonio Delgado (@nlclhc) March 31, 2022

Lo único que puedo decir sobre el arranque de la Semana Santa es que no pinta tan bien como me gustaría. Temperaturas no muy altas y algo de inestabilidad. No quiero entrar en días ni localidades de momento. — Antonio Delgado (@nlclhc) March 31, 2022