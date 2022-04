La riña de Piqué con Manolo Lama por las filtraciones sobre la Supercopa

Periodista y futbolista se han enzarzado en una discusión a través de las redes sociales en las que ambos han sacado sus trapos sucios

Las filtraciones de los audios en los que Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona, y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ponen en duda la limpieza del contrato por el cual Arabia Saudí se convertía en la sede de la Supercopa del España, lo que reportaba altas cantidades de dinero, en comisiones, tanto para el mandamás federativo como a Kosmos, la sociedad que dirige el central catalán, ha vuelto a vivir un nuevo episodio después de que el propio Piqué entrara al trapo en redes sociales por unos escritos realizados por Manolo Lama, conocido periodista deportivo de la Cadena COPE.



Todo ha comenzado cuando Manolo Lama le ha recordado a Gerard Piqué el suceso que tuvo hace años con la Guardia Urbana de Barcelona, cuando el central catalán acusó a los agentes que lo detuvieron de tenerles "envidia" porque era "famoso" y que por ello, Piqué "no es nadie para dar clases de moral", puesto que el propio central del FC Barcelona le dijo a los agentes del orden de que iban a comisión. Algo que ocurre ahora con Piqué y Kosmos, que se han llevado la Supercopa de España a Arabia Saudí ganando así más dinero que casi todos los equipos que participan en la competición a excepción de Real Madrid y el propio FC Barcelona.





Querido @3gerardpique te admiro como futbolista y como empresario, pero por favor no vengas a darnos clases de moral.

Recuerda lo que le dijiste a un guardia urbano.



"me tenéis envidia porque soy famoso", "me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero — Manolo Lama (@lamacope) April 20, 2022

A pesar de la vorágine de críticas que está recibiendo, el central delno se ha quedado callado y le ha respondido al periodista de COPE con el video en el que humilla a un mendigo en. Esto ha degenerado en un intercambio de golpes en el quele ha rememorado el escupitajo que Piqué le lanzó adurante la celebración delha comparecido en Todo es Mentira, el programa deen, donde ha vuelto a hablar sobre las filtraciones que ha destapado El Confidencial. El presidente de la RFEF ha vuelto a repetirse, pero esta vez ha sido algo más claro sobre si prefiere a un equipo u otro en la Supercopa de España . Algo que afecta directamente alel cual lucha cona por ser el cuarto equipo participante, ya que, siempre que sea campeón detienen ya su plaza asegurada."Me da exactamente igual. Estuve en la cantera del Atlético de Madrid, quizá la gente piense en eso. Pero ganará el mejor. La Federación tiene un contrato con Arabia Saudí (gana 5 'kilos' más si se mete el Barça)", afirmó a Rubiales que también reivindicó la limpieza de la competición a raíz de la final de Copa del Rey que disputan este sábado Betis y Valencia. "Este fin de semana también hay final de Copa del Rey, si jugaran Real Madrid y Barça la federación también ganaría más. El arbitraje es noble y valiente. Hay que tener la mente muy sucia para pensar así"., presidente del, habló sobre las filtraciones entrepara defender los intereses de su club, al mismo tiempo que aseguró que no hay nada prohibido en lo que han hecho los implicados. "No hemos visto los contratos, yo hablo por el nuestro, si es verdad subiremos la tarifa. Nosotros hemos ido dos veces a la Supercopa a Arabia, nos han ofrecido unas condiciones, las hemos aceptado, y no nos hemos enterado de lo que ha ganado uno u otro, será cuestión de la Federación y de cada club. No me parece ético, pero las comisiones no están prohibidas en ninguna parte del mundo, yo sólo conozco nuestra relación con la Federación y la Supercopa, si algunos han cobrado ocho millones tendremos que cobrar más si vamos el próximo año", dijo el dirigente colchonero.