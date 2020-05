Reyes en Varsovia

Hoy se cumplen cinco años de la consecución del cuarto título de la UEFA Europa League del Sevilla Fútbol Club, un año más tarde llegaría el quinto ante el Liverpool para cerrar ese magnífico triplete nervionense con Emery y Monchi como máximos exponentes. Pero en el campo uno de sus grandes artífices fue José Antonio Reyes. El utrerano había regresado al club de su vida en 2012 con el objetivo de levantar un título con el Sevilla, algo que no había podido hacer tras marchase en 2004 al Arsenal influyendo, sin él saberlo, a la construcción del mejor Sevilla de todos los tiempos.



No pudo disfrutar en primera persona de las mieles del éxito de 2006 y 2007 y por ello regresó a Nervión. Y apenas año y medio después lograría su objetivo logrando la Europa League en Turín frente al Benfica. Un Reyes que fue vital en un momento clave de la andadura sevillistia hacia esa final, en el partido de vuelta de octavos de final frente al Betis marcando el gol que comenzaría la remontada en el Benito Villamarín.



Como también lo fue en la edición de 2016 en una eliminatoria que se decidiría en Sevilla frente al Basilea con 0-0 en la ida. Un Reyes en su último año en Nervión con menos protagonismo pero del que Emery sabía cuando debía tirar. Jugó los 90 minutos, pero al utrerano le bastaron dos asistencias en la primera parte a Rami y a Gameiro, para allanar el camino hacia los cuartos de final que lo reconocería como el futbolista con más entorchados de la Europa League con cinco trofeos.





