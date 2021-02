Mi primer (e inolvidable) año siguiendo la NFL.

Lo admito, estoy enganchado a la NFL. Y sólo cinco meses después de comenzar a entender este maravilloso deporte. Reconozco que siempre había tenido curiosidad por saber más de fútbol americano, por entender cómo se juega y por qué es el deporte número uno en Estados Unidos. Así que el año pasado decidí que ya era hora y me puse a ver la Superbowl entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Por entonces no tenía ni pajolera idea de nada, sólo me sonaba el nombre de un tal Mahomes y porque lo había oído en algún reportaje y en las previas de la finalísima. Y pensé, bueno, si me voy a enganchar a este deporte, necesito hacerme de un equipo para darle algo de vidilla. Así que entre los Chiefs y los 49ers me decidí por los de Missouri. El primer motivo porque me gustaban más los colores de su indumentaria que la del rival. El segundo, porque al menos conocía a un jugador (Mahomes). Y el tercero, porque era el equipo que menos me sonaba de los dos. Así que allá que fui yo y me hice de los Chiefs de chiquitito. Tengo que reconocer que no llegué al final del partido, al descanso me pudo el sueño y el no enterarme de la misa la media.

Al día siguiente me levanté y acabé de ver la segunda parte, en la que los Chiefs acabaron ganando el que era su segundo trofeo Vince Lombardi. Investigando sobre los Chiefs descubrí que su ciudad, Kansas City, estaba hermanada con Sevilla. No me había equivocado en la elección de equipo. Por eso Kansas City tiene una avenida en Sevilla y la famosa estatua del indio, en homenaje a la ciudad norteamericana. A cambio, en Kansas City hay una réplica de menor tamaño de la Giralda y de la fuente de la Virgen de los Reyes.

Lo que yo os decía, de los Chiefs de chiquitito. Y entonces apareció el Fantasy Football. Algunos compañeros de la redacción ya jugaban desde el año anterior y me invitaron a unirme. Sin tener ni papa de casi nada me vi metido en un draft con cientos de jugadores, unas posiciones nuevas para mí y estadísticas para dar y regalar. Más o menos hice un equipo digno, o eso es lo que me decían mis compañeros (y rivales). Tienes que elegir running backs, wide receivers, tight ends, (quarterbacks, que era el único puesto que conocía), kickers y una defensa... Pero eso sólo es en el juego, en el Fantasy, en el deporte real hay mínimo como diez posiciones más (guards, linebackers, safeties, equipos especiales...). Una auténtica locura, ahora entiendo que cada equipo tenga hasta 53 jugadores en plantilla.

La temporada regular es apasionante. Con un domingo repleto de partidos y un enorme descubrimiento, el RedZone, lo que viene siendo el Multifútbol de la Champions o la Europa League. Una de las primeras cosas que me di cuenta fue que los partidos, por regla general, no se deciden hasta al último cuarto salvo alguna excepción, lo que da muchísima emoción a la jornada. Podría seguir escribiendo una parrafada sobre cómo fui entendiendo las reglas del juego, que si 'Primera y diez', que si 'Field goal', 'fumble', 'turnover', 'picksix'... Admito que llegó un momento en el que pensé que era imposible entender todo, porque todavía hoy sigo aprendiendo cosas nuevas, pero eso es también lo que más me gusta. Lo que yo creía que era un deporte de coger una 'pelota', chocar con el rival y llegar al 'área' rival (no es ni mucho menos un área como la del fútbol), descubrí en realidad un deporte mucho más complejo, con muchísimas estrategias y jugadas tanto de ataque como de defensa y dependiendo del tiempo que quede en el reloj.

Pero poco a poco fui sintiendo esa curiosidad por entender cada vez un poco más, leía perfiles de Twitter y escuchaba podcast para seguir aprendiendo, hasta el punto de atreverme hace una semana a hacer un pequeño debate previo a la Superbowl con otros compañeros, algo inimaginable hace apenas cinco meses. Y todo esto es solamente mientras el balón está en juego, ahora llegan las vacaciones pero en breve empieza a moverse el mercado y luego el 'draft'... Esto no para.

Así que, si tú eres uno de los que estás pensando en adentrarte en el fútbol americano, te diría: "No lo dudes, pero tómatelo con calma". Este apasionante deporte es mucho más amplio y complejo de lo que pudiera parecer en un principio, o esa al menos es la percepción que yo tenía. Además, he tenido la oportunidad de ver ganar en directo a Tom Brady, 'The GOAT', aunque haya sido a costa de 'mis' Chiefs.