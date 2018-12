Jesé, un ofrecimiento rechazado por el Betis

Jesé Rodríguez, que cumple varios de los parámetros deseados por los técnicos béticos para el delantero que debe llegar en enero, no es el elegido por la dirección deportiva del Betis.

Así, pese a que conoce el idioma y LaLiga, amén de que su equipo, el PSG, no pondría pegas a su salida hacia un equipo con el que hay líneas abiertas de diálogo desde el verano (tras la operación de Lo Celso), el canario no convence, pues su prolongado ostracismo y su discreto paso por Las Palmas el curso pasado invitan a pensar en que no mejoraría el nivel de Loren, Sanabria y Sergio León.

Según apunta L'Équipe, Jesé ha sido ofrecido ahora al Valladolid, que busca artillero, tras ser descartado por el Betis. Lógicamente, los pucelanos compartirían su alta ficha.