Cornet vuelve a la órbita del Sevilla

El abanico de nombres que maneja Joaquín Caparrós para reforzar la parcela ofensiva del Sevilla tiene varios candidatos. ESTADIO Deportivo ha puesto nombre a dos de ellos: Morata y Jovetic. El Sevilla está muy atento a la situación del madrileño del Chelsea, que podría salir cedido, así como a la de Stevan Jovetic, opción está que dependerá de la evolución del mercado y que podría ser factible a final del mes de enero.

Además, hoy apuntan desde Francia el nombre de otro jugador al que el Sevilla viene siguiendo desde hace tiempo, pues de hecho ya fue relacionado con el club de Nervión el pasado verano. Se trata del marfileño Maxwel Cornet, extremo diestro del Olympique de Lyon, que también puede jugar en la izquierda y como delantero, donde encajaría siendo un complemento para André Silva o Ben Yedder.

Sin embargo, el Sevilla no es el único interesado en el jugador de 22 años. Ya en verano el Wolfsburgo pujó muy fuerte por él, pero finalmente con la salida de Mariano rumbo a Madrid Jean-Michel Aulas le negó la salida. Ahora el conjunto alemán también ha vuelto a la carga a por él, según apunta Le Parisien, junto con el Sevilla y dos clubes ingleses de segunda fila.

"Solo me divierto cuando estoy en el campo. Echo de menos estar más tiempo sobre el terreno de juego, creo que le mostré al técnico contra el City que podía confiar en mí para los grandes partidos. Así que veremos en los próximos partidos grandes. Sé que soy un jugador que cuando engancho varios partidos, puedo seguir repitiendo los esfuerzos fácilmente y ser más decisivo. Aspiro a jugar en grandes clubes. El Lyon es uno de ellos, después hay clubes como el Real Madrid, Borussia Dortmund, Atlético... clubes que te hacen soñar cuando eres joven. Debemos darnos los medios para que esto ocurra y yo me los daré", decía hace poco Cornet en Francia.

Por su parte, el Lyon no cierra la puerta a su venta, aunque eso sí, no lo regalará, pues tiene contrato en vigor hasta 2021. El conjunto galo, asegura Le Parisien, no bajará de los 20 millones de euros por su jugador a pesar de no ser un fijo para Genesio y haber jugados apenas 424 minutos en la primera parte de la temporada.