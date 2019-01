Lucas Pérez avanza en su vuelta a LaLiga

No conoce el Betis la victoria aún en 2019, habiendo sumado dos derrotas (Huesca y Real Madrid) en LaLiga y un empate (Real Sociedad) en Copa; unos números que no hacen más que reforzar la idea de que hace falta apuntalar una delantera que, formada por Sanabria, Loren y Sergio León, no goza de la pegada que demostró la temporada pasada.

Por ello, se encuentra el vicepresidente deportivo del Real Betis, Lorenzo Serra Ferrer, rastreando el mercado en busca de un delantero que mejore la vanguardia heliopolitana, siendo el gallego Lucas Pérez una de las operaciones que más avanzadas tiene el balear, después de que se haya visto obligado a descartar (por diversas cuestiones) otras a las que le daba prioridad o, en cambio, a rechazar otras que no han acabado de convencerle, bien porque no cumplieran del todo con el perfil buscado o porque existían dudas con el rendimiento inmediato que requiere el mercado actual.

Así las cosas, la comisión deportiva del conjunto verdiblanco ha ido avanzando en los últimos días por un Lucas Pérez con el que hay un contacto casi a diario y que tiene claro que su deseo es abandonar Inglaterra para retornar a LaLiga. Y junto al Betis, varios son los equipos españoles que militan en Europa que se han interesado por el todavía delantero del West Ham, quien le da prioridad a los de Heliópolis tanto por su proyecto deportivo como por la calidad de vida que le ofrece una ciudad como Sevilla, la cual visita siempre que tiene ocasión junto a su amigo Luis Alberto, actualmente en las filas de la Lazio y con quien coincidió en el Dépor.

El problema, sin embargo, está en las exigencias del West Ham, que para dejarlo salir desea una transferencia o una cesión con obligación de compra a final de temporada, mientras que la oferta verdiblanca (al menos hasta ahora) no ha pasado del préstamo con compra opcional en junio.

Con dos años y medio de contrato a razón de 2'9 millones de euros netos por temporada (más otro curso opcional por parte del futbolista en las mismas condiciones), Lucas Pérez se rebajaría considerablemente el sueldo para facilitar su llegada al Benito Villamarín, donde lo corresponderían con un contrato de mayor duración del que ya tiene firmado.

La operación, en términos económicos, no contaría con demasiados impedimentos, solicitando el conjunto inglés recuperar los 4'5 millones de libras (poco más de cinco de euros) que abonó el pasado verano, pudiendo cerrarse, incluso, por algo menos. Un pago que, además, se realizaría de forma fraccionada, pudiendo abonarse ahora un millón de euros, aproximadamente, y haciéndose el pago del resto a lo largo de los tres años posteriores. Es decir, facilidades todas para que la operación con el Betis, donde realmente quiere jugar Lucas Pérez, pudiera llegar a buen puerto cuanto antes, una vez que la entidad verdiblanca se decida a subir su oferta y asumir la compra obligatoria del delantero. Para ello, lógicamente, tendrá que producirse antes la salida de un Sergio León al que, incluso, se le ha buscado destino en Inglaterra, habiéndolo rechazado el de Palma del Río, que maneja el interés de un Valencia que se antoja clave para el devenir de la operación por el delantero gallego. No sólo porque dejaría hueco en una delantera en la que Setién no quiere 'overbooking', sino también porque el Betis negocia incluir al equipo che, que pretende una cesión, una opción de compra por el delantero valorada en unos cinco millones de euros; cuantía que, en parte, ayudaría a sufragar la operación de Lucas después de que las arcas del club se hayan visto mermadas con la operación del mexicano Lainez, amén de aligerar el límite salarial que impone LaLiga.

Otras 'novias'

Avanza Lucas Pérez en su retorno a LaLiga, y no lo hace exclusivamente con el Betis, pese a que le da prioridad. De hecho, son otros tres los clubes españoles que disputan competición europea con los que mantiene los contactos, amén de uno italiano y otro francés (también europeos) a los que mantiene en la recámara mientras tanto. En primer lugar, un Barcelona que busca cubrir el hueco dejado por Munir y que tiene como prioridad a Stuani. Los 15 kilos que marca la cláusula del delantero, que en unos meses cumplirá 33 años, sin embargo, hacen dudar a un conjunto azulgrana que en la tarde de este martes llevó a cabo una junta para tratar el asunto, habiéndose interesado hasta en dos ocasiones por la situación de un Lucas Pérez (la última el pasado fin de semana) que goza de un salario asumible por los azulgranas y que saldría hasta por tres veces menos que Stuani. ¿El problema? Que el gallego, a priori, no quiere convertirse en el nuevo Paco Alcácer o Munir el Haddadi del conjunto blaugrana.

Junto al interés culé, también cuenta el delantero con el del Atlético, para el que no es una prioridad, estando los colchoneros cerca de cerrar a Morata. El Valencia, por su parte, es el tercero en discordia, pues no sólo ha sondeado a Sergio León. También han preguntado los ches por los dos arietes del West Ham, habiendo descartado, prácticamente, a un Chicharito Hernández cuya operación se marchaba hasta los 17 millones de euros. Marcelino solicita un delantero que conozca LaLiga y, preferiblemente, que sea español, de ahí que tanto Lucas como Sergio León estén en la terna.

Con las posturas claras, se esperan acontecimientos. Primero debe salir Sergio León y luego... Lucas Pérez espera que todo se dé para vestir de verdiblanco, sabedor de que Serra Ferrer maneja varios frentes.