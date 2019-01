Pozuelo se queda en el Genk: "Me ha dado mucho"

Pozuelo se queda en el Genk: "Me ha dado mucho"

Alejandro Pozuelo se queda en el Genk. Después de mucho meditarlo, el jugador sevillano del conjunto belga ha dicho 'no' a la mareante oferta del Al-Alhy. El conjunto árabe le ofrecía un contrato que solucionaba la vida del ex del Betis, que apuesta por quedarse hasta el final de la temporada en el Genk y pelear por ganar un título.

"El Genk me necesita ahora y me ha dado mucho. En la vida hay que ser agradecido", ha comentado Pozuelo a ESTADIO. El trianero demuestra así su compromiso con el Genk, equipo del que es capitán y al que no ha querido dejar tirado a mitad de la temporada.

El Al-Alhy estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de ocho millones de Pozuelo y a darle una ficha inigualable por un equipo europeo. La puerta queda abierta a un traspaso en verano, cuando el atacante volverá a tener ofertas tentadoras gracias a su gran rendimiento.