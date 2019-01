El Barça quiere vender a Denis Suárez a Betis o Sevilla, pero él prefiere el Arsenal

Denis Suárez (25), uno de esos grandes futbolistas que no tiene sitio en el Barcelona pero que vendría de perlas a cualquier otro club de un escalón inferior, ha sido en los últimos años objeto de deseo de los dos clubes de la capital hispalense. El Sevilla, donde militó en la 14/15, ha querido 'repatriarlo' en alguna ocasión, al tiempo que el Betis, cuyo entrenador expresó varias veces el pasado verano su predilección por el vigués, nunca había ido de verdad a por el '6' azulgrana... hasta ahora.

En este sentido, 'El Larguero' desveló en la noche de este miércoles que la entidad catalana ha amenazado al centrocampista con apartarlo si no acepta una de las dos propuestas que maneja de blanquirrojos y verdiblancos, que, al parecer, habrían llegado a los 20 millones en que su propietario hasta 2020 ha tasado al futbolista. Éste prefiere ir al Arsenal, que aboga por una cesión, acaso con una opción de compra, pues, como reconoció su entrenador, Unai Emery, no puede afrontar en este mercado invernal un traspaso. Según la misma fuente, para acceder a los deseos de Denis, el gallego debería ampliar su contrato, a lo que se niega. Valverde, que no cuenta con él, lo dejó en tierra en cuanto Boateng recibió el tránsfer, por lo que, como ocurrió con Munir, su futuro, de seguir, se presenta oscuro.

ESTADIO Deportivo pudo confirmar que, efectivamente, Betis y Sevilla han presentado su candidatura para hacerse en propiedad con los servicios del mediapunta este mes de enero, aunque no que lleguen a los 20 kilos que pide el Barça, según la Ser. Con todo, desde el entorno de Denis dan por hecho que no se va a concretar ninguna de las dos operaciones, pues, a día de hoy, siguen en sus trece de querer elegir su futuro.