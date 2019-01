Simeone: "Cuento con Kalinic"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este viernes que cuenta con Nikola Kalinic, objetivo del Betis y que será titular frente al Getafe en el Metropolitano, y "con todos" los jugadores de la plantilla, al tiempo que destacó que la "realidad" de su rival de este sábado es "extraordinaria".

El delantero croata es uno de los nombres que ha surgido en la última semana como una posible salida para liberar masa salarial para el fichaje de Álvaro Morata, aunque no el único. También un posible traspaso de Jonny Otto al Wolverhampton, en el que el lateral internacional español está cedido hasta el final del curso.

"Yo cuento con Kalinic y con todos los futbolistas que están en la plantilla, lesionados o no lesionados, y buscando siempre que nos den lo mejor. Niko, desde que llegó, como profesional se comportó muy bien. Desde lo futbolístico fue de menos a más, no llegó de la mejor manera, se preocupó, trabajó, aprovechó las oportunidades, ha sido importante cuando ha tenido que jugar y ha sido un delantero que al equipo le ha hecho bien cuando le ha tocado jugar", valoró.

También confirmó su titularidad en el encuentro de este sábado contra el Getafe. Igualmente lo será Diego Godín, del que 'Sky Italia' informó el jueves de que había pasado reconocimiento médico con el Inter con vistas a la próxima temporada, cuando ya habrá expirado su contrato con el club rojiblanco.

"No puedo opinar porque no estoy dentro de su cuerpo. Estamos pensando en el partido de mañana y estoy convencido de que jugará con la pasión, la ilusión y la tenacidad con la que ha jugado desde que llegó al club. No dudo ni un segundo de Godín hasta el día que esté con nosotros", expuso Simeone sobre el capitán del Atlético.

El club rojiblanco, entre tanto, aguarda ya el cierre definitivo del fichaje de Álvaro Morata. "No ha sucedido, no hay una realidad. La única realidad que nos lleva a nosotros adelante es lo que se toca y se ve. Hoy estamos los futbolistas que estamos y mañana tendremos que afrontar el partido con mucha inteligencia", dijo.

"La verdad que tranquilo no estoy nunca. Ni con los que pueden venir ni con los que se pueden ir. Hasta que no se cierre el mercado estaremos inquietos, esperando a ver con quienes vamos a contar. Hablamos todos los días con Andrea (Berta, director deportivo), Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado) y Enrique (Cerezo, presidente) buscando las soluciones que entendemos que nos pueden hacer seguir creciendo como club y como equipo", añadió.

Tampoco profundizó en la negociación sobre su renovación, con una propuesta hasta 2022: "Por ahora nada que comentarles, pensando en que nos vamos a enfrentar a un Getafe que está haciendo una temporada extraordinaria, muy bien en la Liga, muy bien en la Copa y compitiendo excelentemente muy bien desde la llegada de Bordalás".

Ese será su adversario este sábado en el Wanda Metropolitano, al que alabó entre las críticas que han surgido por su intensa forma de jugar. "La gente puede opinar lo que quiera, es libre de poder expresarse, pero la realidad en la vida es lo único que cuenta y la realidad del Getafe es extraordinaria", destacó Simeone.

"No comparto los extremos, porque se desprestigia rápidamente un estilo de fútbol alabando teóricamente a otro. Creo que el fútbol es variable. Los mejores entrenadores son aquellos que potencian a los futbolistas, porque de eso se trata la palabra entrenador, como el profesor en el colegio tiene que mejorar al estudiante", repasó.

"Lo que no comparto es desprestigiar o desvalorizar estilos que son diferentes a uno. Nadie asegura nada. Nadie termina de sostener que hay un estilo solo en el fútbol, en la vida, en la política o en la religión. Por eso está bueno, porque todos pensamos diferente. Si todos pensáramos igual y creemos que hay un único camino, la vida sería aburrida. La vida es muy linda porque nos permite elegir distintos caminos que llevan muchas veces al mismo lugar. Y cada uno puede elegir por donde cree que es más corto", expresó.

¿Se siente identificado con el Getafe? "Me siento identificado con la gente que trabaja, potencia a los futbolistas y tiene una forma definida de cómo quiere afrontar este lugar que tenemos como entrenadores. Está claro que en el bar con los amigos todos podemos opinar, pero después, cuando te sientas y estás en ese lugar, no es tan fácil. Desde fuera es muy simple, pero está claro que no están en el lugar que tienen que tomar decisiones. Ahí estamos nosotros. Hay un montón de gente que opina sin entrenar", contestó Simeone.

El Atlético se enfrenta al Getafe con sólo trece jugadores disponibles del primer equipo, una vez que tiene cinco bajas por lesión (Diego Costa, Filipe Luis, Víctor Machín, Vitolo', Koke Resurrección y Stefan Savic) más la sanción de Ángel Correa y la salida inminente -ya no se entrena con el equipo- de Gelson Martins.

"Normal que estamos todos preocupados (por las lesiones) y nos ocupamos en consecuencia de buscar las soluciones para que podamos sumar gente a cada partido y a cada momento importante de lo que queda de la temporada. Seguramente, la semana que viene esperamos y deseamos que ya se sumen algunos chicos que esta semana no van a estar. Buscaremos siempre las soluciones que nos lleven a competir como lo hemos hecho siempre", explicó.