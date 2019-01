Layún podría abandonar LaLiga

Miguel Layún podría estar buscando un nuevo destino para continuar su carrera fuera de España. Parece que el mexicano no ha logrado consolidarse en el Villarreal CF y todo apunta a que, medio año después de su llegada, el carrilero retornará a su país natal, según el diario Milenio.

Aunque llegó con contrato hasta 2021, el lateral podría estar a punto de firmar por el Monterrey, cuyos directivos ya habrían viajado hasta Castellón para negociar un acuerdo con el conjunto amarillo.

Después de no haber tenido la el protagonismo que esperaba en el Porto FC y el Sevilla FC, donde jugó la temporada pasada, Layún tenía la esperanza de ocupar un papel importante en las filas del Submarino Amarillo. Al no gozar de la plena confianza de su ya exentrenador, Luis García Plaza, Layún solo ha disputado 504 minutos en lo que va de temporada y, además, acumula cuatro partidos consecutivos sin ser convocado, por lo que desea cambiar de aires pronto para volver a coger el ritmo de competición, a no ser que Javi Calleja, de vuelta al banquillo, lo impida.

Según la prensa mexicana, el futbolista tiene como primera opción regresar a México. No obstante, no descarta por el momento otras propuestas que le habrían llegado desde Italia y la propia liga española.