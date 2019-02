¿Cuándo cierran los mercados que están todavía abiertos?

Aunque el mercado de fichajes en las grandes ligas europeas ya ha acabado (cerró el pasado día 31 de enero a las 23:59 horas), todavía son varios los que están abiertos para realizar las transferencias que sus clubes crean pertinentes.

En Europa destacan los mercados de Suiza y Croacia, siempre con mucho material de jugadores jóvenes con un futuro potencial para dar el salto a los gigantes europeos. Ambos se mantienen abiertos hasta dentro de nueve días. El siguiente es uno con un potencial no tan futbolístico pero sí económico: el mercado ruso. A pesar de no ser un fútbol especialmente atractivo, es cierto que en los últimos años son varios los talentos que decidieron emigrar al frío este en busca del dinero de los zares. Muchos brasileños ven con buenos ojos dar el salto a Europa y a los grandes clubes previo paso por la Premier rusa (Lokomotiv de Moscú, CSKA, Spartak, Zenit, etc.). Cierra en 16 días.

Y sin duda, los tres con más peso en los últimos tiempos en cuanto a traspasos son el chino, el japonés y el brasileño. El gigante asiático se ha convertido en el principal destino para aquellos futbolistas deseosos de firmar los contratos de su vida. Ya son muchas las operaciones multimillonarias que se han llevado a cabo en las ventanas pasadas que satisfacen las arcas tanto de los equipos del viejo continente como de los propios jugadores. Los Hulk, Óscar, Yannick Carrasco, Ramires, Pato, Lavezzi, Paulinho... son buena prueba de ello y hasta dentro de 22 días todavía puede haber algún 'bombazo'. El país nipón y sus clubes parecen haberse convertido en el retiro idílico de algunas 'viejas glorias' de este deporte. Iniesta, Villa y Podolski han tomado la decisión de fichar por el Vissel Kobe para ponerte punto y final a sus espléndidas carreras, y como Fernando Torres también, aún puede recalar alguna leyenda en los 51 días que quedan de mercado. En cuanto al 'carioca', bien es conocida la fuente de talento que es y la multitud de movimientos que conlleva. A parte de los 888 fichajes que ya se han producido, los 56 días que quedan para su cierre prometen un gran baile de nombres que agitará las plantillas de medio mundo del balompié. Éste coge de cerca a la liga española y en especial al Sevilla FC, ya que tras la marcha de Ganso al Fluminense hace unos días, otro que podría salir rumbo a Brasil es el carrilero zurdo Arana, tentado por el Corinthians, que persistirá en su fichaje hasta el final.