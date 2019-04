Calero habla sobre su futuro

Fernando Calero fue uno de los nombres del mercado en enero. Por el zaguero del Valladolid preguntaron el Sevilla o el Borussia de Dortmund, club al que se dio por hecha su salida. Sin embargo, acabó quedándose en Pucela y ahora lucha por evitar el descenso del conjunto albivioleta. En una entrevista a Radio Marca Valladolid, el de Boecillo ha hablado sobre aquella posibilidad. "A mí no me gusta mentir y el club y yo pensábamos que no era el momento para hablar en rueda de prensa. Otros jugadores pueden decir que se van a quedar en sus equipos toda su vida, pero yo no puedo decirlo porque si luego me marcho me van a llamar mentiroso y traidor. Si viene un club con 11 millones y al Valladolid y a mí nos parece bien, no puedo decir que me quedo. Al final no llegó esa oferta. Por mí, encantado, porque quería estar en el Real Valladolid. Pero si hubiera llegado, no puedes decir que no a la oferta de tu vida", explica con naturalidad el zaguero.

El defensa de 23 años reconoce que los rumores le pasaron factura. "Todo influye. Te llegan cosas y te intentas abstraer porque te molestan, pero no solo los rumores. Te dicen que no estás comprometido con el equipo, que le vas a dejar tirado... Es mentira y te afecta", subraya. "Sólo hubo intereses y ningún club quiso poner la cláusula. Me molestaron ciertas cosas porque incluso se dijo que yo ya había aceptado una oferta y estuvo bastante lejos ese punto. Eso hizo daño tanto a mí como al club porque era mentira", añade.

Finalmente, Calero no salió del Valladolid, pero tampoco aceptó la propuesta de renovación del club. "Las cosas están paradas. Es mejor dejar esos temas para cuando acabe la temporada. En verano se verá con tranquilidad lo que pasa. A veces firmas a la primera y a veces tienes un toma y daca con el club, pero la relación con Miguel Ángel Gómez y con Carlos Suárez es muy buena y cercana y nos decimos las cosas a la cara con una sonrisa. Ojalá lleguemos a un punto en común entre las dos partes", subraya.

Y es, que pese a todo, el futbolista se ve continuando en el Pucela. "Mi objetivo principal es salvar al equipo. Sólo se me pasa por la cabeza jugar con el Real Valladolid en Primera. Yo no descarto nada. Estar aquí en casa es lo mejor para mí".