El Bayern de Múnich tienta a Lopetegui

El director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, se habría reunido recientemente en secreto con Julen Lopetegui, uno de los que más gusta para relevar en Heliópolis a Quique Setién, con el fin de conocer sus intenciones, disponibilidad y pretensiones económicas, según desvela Mundo Deportivo. La misma información, de la que se hacían eco otros medios como RMC Sports y varios germanos, añadía que el alto ejecutivo de los bávaros no tiene intención de que continúe en el banquillo Niko Kovac, pese a que el preparador croata llegó a Múnich el pasado verano y tiene contrato hasta 2021, amén de tener casi ganada al Borussia Dortmund la Bundesliga más complicada de los últimos años.

En este sentido, Lopetegui sería el candidato elegido por el otrora centrocampista bosnio, aunque esa visión genera controversia entre los directivos del Bayern, que miran con recelo el fracaso del vasco en su breve paso por el banquillo del Real Madrid, cuya contratación a las puertas del Mundial del Rusia provocó la destitución unos días antes de su arranque por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que le impidió dirigir a la 'Roja' en la magna cita.

Aunque Julen Lopetegui no se ha pronunciado en las últimas fechas sobre sus planes para el año que viene, sí se filtró su presunto interés en tomarse un año sabático. No obstante, su presencia el pasado domingo en el palco para presenciar en directo el Eibar-Betis (fue con su hijo, dado que Ipurua está muy cerca de su residencia familiar en tierras guipuzcoanas) reavivó los rumores sobre una posible vinculación con el banquillo verdiblanco. No obstante, su caché (tres millones de euros netos en el Real Madrid, el doble de lo que cobraba en la selección) está más alcance del Bayern.