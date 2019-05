El Real Betis busca nuevo delantero

Serra Ferrer ha sondeado el mercado para modificar la fisonomía de la delantera verdiblanca de cara a la próxima temporada. En el Real Betis y especialmente la afición, ya son muchos los que piensan qué delantera será la protagonista para la 2019/2020. Este tipo de previsiones también son desde hace muchas décadas en el Reino Unido y ahora también en España gracias a las Casas de apuestas online donde acostumbran a ponerse los nombres de los principales delanteros que suenan para el equipo en cuestión. Una forma divertida de poner las mejores predicciones.

El caso es que de momento para Lorenzo Serra Ferrer todavía queda pendiente la asignatura del delantero. En los anteriores mercados de invierno y en el pasado de verano, se tantearon refuerzos para esta parcela del campo y todo ha quedado al final para esta próxima estación.

La idea que se tiene es que de los tres delanteros que empezaron esta temporada solo se quede Loren, una vez Sanabria se fuese al Genoa italiano en el mes de enero y que Sergio León quedara fuera de los planes de Quique Setien.

Desde los despachos béticos se busca fichar concretamente dos delanteros, con independencia de lo que ocurra con Jesé. Desde que e PSG cedió al canario en enero, todas las partes dejaron claro que hablarían a final de la temporada para ver el rendimiento y la adaptación del jugador.

Está siendo titular sin discusión para Setién, lo que hace que desde el Betis piensa en continuar contando con el canario, aunque siempre que la operación que se realice quede dentro de las posibilidades del club verdiblanco.

En el caso de que se consiguiese participar en Europa el próximo año, la necesidad de tener dos delanteros sería más evidente si cabe, aunque también el presupuesto aumentaría. Setién busca un delantero punta de alto nivel.

¿Una dupla madridista?

Se buscan delanteros de varios perfiles, uno con juego aéreo y que desahogue al equipo pudiendo aguantar el balón, pero también otro que tenga velocidad en ataque, un aspecto donde el equipo actual flaquea.

Raúl de Tomás y Mariano

Uno de los candidatos serían Raúl de Tomás, que está haciendo una magnífica temporada en el Rayo, pero donde también hay que contar con la posibilidad de que lo inicie la pretemporada con Zidane y los suyos, además de que hay una serie de equipos europeos interesados en él.

Otro delantero que interesaría es propiedad también del Real Madrid y es Mariano. Aunque llegó con muchas ilusiones, lo cierto es que no ha tenido prácticamente minutos en el equipo blanco, pero el coste quizá sería demasiado alto por el salario que cobra y el traspaso del jugador.

Existen más nombres€

No solo están De Tomás y Mariano, los técnicos del Real Betis cuentan con una lista amplia de delanteros que están siguiendo esta temporada. Los ojeadores internacionales han hecho un extenso trabajo de búsqueda en Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, de donde aparecen jugadores como Wesley del Brujas belga o Cunha del Leipzig.

Otras gestiones que ahora son complicadas serían las de Milik, el delantero polaco del Napoli o el argentino del Inter Lautaro Martínez que tienen ahora los minutos de los que antes no disfrutaban. Otras de las opciones que llegaron a manejarse como las de Kalinic o Lucas Alario no han disputado demasiados minutos en este final de temporada, por lo que podrían abrirse nuevamente.

Eso sí, no olvidemos que el Betis todavía debe saber si podrá disputar o no competiciones europeas, aunque esto no es óbice para que Serra desee ir adelantando su trabajo para el verano y esta vez sí, el Betis pueda contar con delanteros de nivel.