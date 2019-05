La salida de Valverde pone a todos alerta

La derrota del Barcelona en la final de la Copa del Rey sigue trayendo cola. La posible destitución de Ernesto Valverde ha puesto en alerta al planeta fútbol. Son muchos los entrenadores a los que les apetecería ir al banquillo del equipo de la Ciudad Condal, mientras que el técnico extremeño también es una pieza cotizada para los equipos que aún no tienen cerrado a su entrenador para el próximo curso.

El 'tsunami Valverde' provoca efectos colaterales que incluso se dejan sentir en Sevilla. Por ejemplo, los dos equipos de la ciudad han tenido en algún momento en su lista de futuribles a Roberto Martínez, actual seleccionador de Bélgica. Si el técnico se planteó dejar al combinado belga para ir a LaLiga por alguno de los equipos sevillanos, cambió pronto de parecer cuando se le presentó la opción del Barcelona. De hecho, hoy es el primero de la lista para relevar a Valverde. Medios de Barcelona apuntan que Henry, también vinculado al Betis, sería su segundo entrenador en el banquillo azulgrana. En la lista hay más técnicos como Blanc que también aspiran al premio gordo antes de tomar una decisión.

Pero la salida de Valverde también puede tener su recorrido en Nervión. Monchi aún no ha tomado la decisión definitiva acerca del nuevo entrenador y a buen seguro que si el ex del Athletic se pone a tiro el director deportivo no dejará pasar la posibilidad de intentarlo. Otra cosa es que Valverde quiera asumir el reto y que su caché se amolde a lo que le puede ofrecer el Sevilla. De momento el Barcelona ha negado que Valverde vaya a ser destituido hoy, por lo que habrá que estar atentos a lo que sucede en los próximos días.