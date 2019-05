Ben Arfa mira a Alemania

La intención de Hatem Ben Arfa era jugar en España, donde su agente se había reunido con varios equipos, entre ellos, los dos sevillanos. No obstante, el franco-tunecino, libre tras acabar contrato con el Rennes, ha tenido que aparcar estas opciones según France Football; una, la del Sevilla FC, por no haber cerrado aún el entrenador, y la otra, la del Real Betis, por no jugar en Europa.

Al futbolista, que había dejado en un segundo plano al Milan por militar en España, le seducía la posibilidad de Nervión, pero los tiempos que se están marcando en el Sevilla habrían propiciado que mire hacia otras opciones. Una de ellas es el Hoffenheim alemán, equipo que le habría impresionado en el duelo europeo contra el Lyon, y que ha mostrado interés por incorporarle.