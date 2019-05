Blanc: "Es probable que entrene fuera de Francia"

Tras hacer campeón al Girondins de Burdeos de Benoît Trémoulinas, dirigir a Francia y recibir una indemnización millonaria (más de 20 kilos) del París Saint-Germain por ser despedido, Laurent Blanc (53) lleva tres años sin sentarse en un banquillo. Y el técnico francés, vinculado este mismo verano tanto al Real Betis como al Sevilla FC, ha decidido que ya es hora de volver a ponerse el mono de trabajo, según ha indicado.

"Leo los rumores con mucha perspectiva y algunas cosas que se han dicho sobre mí me han hecho reír, porque no son ciertas. El Olympique de Lyon nunca me contactó. Igual que el Marsella. Preferiría decir la verdad a especular, diciendo que 'Blanc es demasiado exigente', que 'pide demasiado'. Es así, y, a pesar de eso, es muy posible que encuentre un banquillo. Si fuese así, es más probable que sea en el extranjero", ha comentado Blanc, con cierta ironía, cuando ha sido asaltado por la prensa mientras jugaba un campeonato benéfico de golf en su país.

Blanc, vinculado también con la AS Roma, domina el idioma español y siempre ha sido muy del gusto de Monchi, quien tendría como favorito para el banquillo del Sevilla FC a Julen Lopetegui, según ha informado Radio Sevilla. El Betis, por su parte, lo tiene muy avanzado con Rubi.